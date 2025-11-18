連皮膚科院長都推薦！韓網爆火「7大低成本濕敷法」：冰美式、PDRN人工淚液，敷出女團水光肌

（圖／取自 yuqisong.923 IG）

每次看K-pop女團的舞台直拍或機場飯拍，總會驚嘆她們的皮膚狀態——無論行程多滿、熬了多少夜，鏡頭前的肌膚永遠是那麼水潤、透亮、零浮腫。你以為這都是靠昂貴的頂級保養品堆砌出來的嗎？那可不一定！事實上，許多清潭洞的頂級偶像化妝師，甚至皮膚科院長，私下都藏著幾招「低成本」的濕敷急救秘訣。快來看看這些內行人才懂的濕敷法，一起在家中打造女團同款水嫩臉蛋吧！

【綠茶濕敷法】針對熬夜浮腫、提亮去黃

適用時機：早上起床臉部浮腫、時常熬夜導致氣色不佳。

方法：準備可撕式的濕敷化妝棉，用綠茶包泡出的茶水（放涼後）將其完全浸濕，濕敷在臉部5-10分鐘。綠茶中的咖啡因是消水腫的利器，能幫助快速收縮血管、排除多餘水分；而兒茶素（EGCG）則具有強大的抗氧化功效，能幫助提亮膚色、改善熬夜後的暗沉蠟黃。

（圖／取自 清潭洞娜娜西 小紅書）

【生理食鹽水濕敷法】－ 韓韶禧同款，鎮靜痘痘泛紅

適用時機：肌膚敏感、痘痘泛紅、T字部位愛出油、鼻子或下巴有泛紅狀況。

方法：購買一次性小包裝（無菌）的生理食鹽水，浸濕化妝棉後，濕敷在泛紅或不適的部位。韓韶禧愛用的方法！生理食鹽水的滲透壓與人體體液相近，等滲透壓的特性使它極度溫和、不具刺激性。它能提供最純粹的舒緩、鎮靜消炎效果，幫助油性肌膚或敏感肌膚快速穩定下來。使用拋棄式的小包裝更能確保衛生無菌。

（圖／取自 清潭洞娜娜西 小紅書）

【溫牛奶濕敷法】－ 宋慧喬同款，改善暗沉粗糙

適用時機：膚色泛黃、臉色暗沉、摸起來粗糙不光滑。

方法：將牛奶稍微加熱（溫熱不燙手即可），浸濕化妝棉後濕敷全臉，約10分鐘後必須用清水徹底洗淨，再進行後續保養。牛奶中富含乳酸及酵素）能幫助軟化並代謝老廢角質，因此對於改善暗沉、提亮膚色、讓皮膚變光滑的效果顯著。但務必注意牛奶中的乳脂可能致痘，濕敷後一定要用清水沖洗乾淨！

（圖／取自 清潭洞娜娜西 小紅書）

【礦泉水濕敷法】－ 飛行中/旅行時的補水神器

適用時機：搭長途飛機、旅行時肌膚乾燥緊繃。

方法：攜帶一小瓶如evian等富含礦物質的天然礦泉水，搭配濕敷棉片。濕敷前可先將礦泉水放入冰箱冷藏，急救效果更好。在機艙或乾燥環境中，皮膚水分會大量流失，使用富含礦物質和微量元素的礦泉水濕敷，不僅能基礎補水，更能補充皮膚所需的礦物質，幫助強化肌膚屏障。冷藏後的「冰敷」效果，還能幫助緊實毛孔、鎮靜曬後肌膚。

（圖／取自 清潭洞娜娜西 小紅書）

【水光PDRN濕敷法】－ 韓國皮膚科同款再生修護

適用時機：肌膚極度乾燥、有細紋、需要快速恢復水嫩光澤時。

方法：購買韓國市售含有PDRN成分的人工淚液，先將PDRN人工淚液薄塗在全臉，再迅速敷上「浸濕無酒精化妝水」的濕敷棉片，停留10-15分鐘。PDRN是韓國皮膚科最火紅的「再生醫學」成分，利用後續濕敷的「封膜」效果，將PDRN成分壓入肌膚，在家就能輕鬆Get韓國皮膚科同款的水嫩臉蛋。

（圖／取自 清潭洞娜娜西 小紅書）

【冰美式濕敷法】－ 皮膚科院長推薦的「終極消腫」

適用時機：重要約會前、拍照前，臉部極度浮腫時。

方法：將冰美式咖啡（不加糖奶）與開水1:1稀釋，浸濕化妝棉後濕敷在臉部浮腫處（特別是眼周）。別以為這是邪門歪道！這可是韓國VOS皮膚科金弘錫院長的推薦法。咖啡因是比綠茶更強效的血管收縮劑與利尿劑，局部濕敷能非常快速地排除水分、緊緻肌膚、消除浮腫。且皮膚一般不會對咖啡產生敏感，是效果最強的急救消腫法。

（圖／取自 清潭洞娜娜西 小紅書）

【冰塊消腫濕敷法】－ 宋雨琦御用彩妝師絕招

適用時機：女明星上鏡前、需要最快速度讓臉小一圈時。

方法：這是宋雨琦御用彩妝師haemin的絕招。首先，將浸滿化妝水的濕敷棉片貼好全臉，然後拿取冰塊，「隔著化妝棉」在臉上輕輕滑動按壓，直到冰塊融化。冰塊的極低溫能瞬間收縮血管，達到最強的消腫效果。而「隔著化妝棉」是關鍵，這層緩衝能避免冰塊直接接觸皮膚造成凍傷或敏感，同時藉由冰塊的壓力，將化妝棉上的精華導入肌膚。宋雨琦本人也驚呼敷完臉真的變小了！

（圖／取自 清潭洞娜娜西 小紅書）

