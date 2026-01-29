連皺紋都不放過！《惡靈古堡9》女員工嚴格把關，打造最完美「大叔里昂」

距離 Capcom（卡普空）新作《惡靈古堡9安魂曲》（Resident Evil Requiem）剩不到 1 個月，其中雙主角之一的「里昂」，在本作中更是以熟男大叔的形象回歸。而遊戲總監中西晃史在最近訪談中再次透露，開發團隊中的里昂女粉，由她們嚴格把關，連一個皮膚皺紋的細節都不放過。

里昂的設計是公司女粉和其他員工經過辯論才定下。（圖源：Resident Evil Requiem）

根據外媒 Automaton 訪問，為了確保這位傳奇角色的新造型能夠符合粉絲期待，中西晃史表示公司內部有許多女性員工，都是里昂的粉絲。這些女性員工都是嚴格的審查團隊，標準甚至細微到了極致，就連里昂「脖子上的皺紋」細節都不放過。也因此，里昂在整個開發過程中獲得了非常徹底的完善，中西晃史認為他們成功打造出了一個能讓任何人都心動的最終設計。

除了外觀以外，中西晃史提到關於里昂的「個性」反而更棘手。考慮到里昂在遊戲宇宙中已是一名身經百戰的高手，擁有長達 30 年的背景故事，他的反應必須與缺乏經驗的新角色葛蕾斯有明顯的區別。假如經歷過無數地獄般場景的里昂，還輕易的對恐怖事物感到驚慌失措，就會嚴重偏離角色的設定，所以團隊在這位老練特務的心理素質與反應時格外謹慎。

並提到開發團隊中，因為每位開發成員對里昂都有著自己的理解，所以製作過程中經常出現「里昂在這情況下絕對不會這樣做」的激烈討論。中西晃史表示，團隊花了很多時間在探討角色的內心世界，經過不斷的磨合，最終才定調出一個開發團隊都能認同的形象。他希望當玩家在遊戲中見到這位歷盡滄桑的里昂時，也能從中找到屬於自己的解讀與共鳴。