連盟友都不挺！美國突襲委內瑞拉抓總統 法國譴責：違反國際法

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普3日凌晨以空襲為掩護，閃電生擒委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的行動，震撼國際，引發強烈反彈。美東時間5日晚間，聯合國安理會就此召開緊急會議，不只中國與俄羅斯要求立即釋放馬杜洛，法國等美國的傳統盟友，同樣譴責美方此舉違反國際法。另外，古巴政府表示，32名自家的武裝部隊與情報人員，死於美軍此次突擊行動。

馬杜洛5日現身法庭場景的圖畫。（圖／翻攝自X平台 @SocialistMMA）

法國批違反國際法

在聯合國安理會的緊急會議上，美方突襲委內瑞拉、抓捕馬杜洛總統的行徑，飽受國際譴責。同屬安理會常任理事國，也是美國堅定盟友的法國看不下去，其駐聯副大使痛批，此種行為違背國際法、侵犯主權國家，「削弱了國際秩序的真正基礎」。

墨西哥、巴西與巴林三個美國盟友，同樣批評美方違反國際法。英國與拉脫維亞態度較為謹慎，英國駐聯大使稱，「英方希望見到，權力安全且和平地過渡給反映委內瑞拉民意的合法政府」。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）直言，川普政府違反了《聯合國憲章》。委內瑞拉鄰國、哥倫比亞的駐聯大使稱，這次事件讓外界回想起美國過往對拉丁美洲的干預，斥責美國破壞「國際的和平與安全」。

兩大安理會常任理事國，同為美國對手的中國與俄羅斯，要求美方將所抓獲的馬杜洛夫婦釋放，並呼籲其停止任何進一步的軍事行動。

古特雷斯在會上發布聲明稱：「我十分憂心該國不穩定情況的可能加劇，以及對區域的潛在衝擊，也擔憂這給各國之間關係所樹立的先例。」古特雷斯呼籲重回外交對話與尊重國際法。

罕見的兩次會議

《紐約時報》報導，5日會議是近期安理會第二度就美方對委內瑞拉的行動所召開。其他國家都批評美國行徑損害了世界秩序的安穩。10月，安理會即罕見針對美國所謂打擊「運毒船」的行動開過一次會。

國際危機組織（International Crisis Group）的聯合國專家溫加爾（Maya Ungar）告訴《紐時》：「過去一個月有兩次會議關注美方行動，實在不尋常。這代表美國日益不理會《聯合國憲章》的宗旨。」

溫加爾另指出，英國和拉脫維亞的謹慎，反映了兩國憂心如果強力打臉美國，恐會影響川普對歐洲安全的做法；反之，溫加爾對哥倫比亞和巴拿馬兩個拉美國家的強力譴責，感到「驚訝」。

美國駐聯大使瓦爾茲（Mike Waltz）發聲為抓捕馬杜洛的行動辯護，強調這「並非針對委內瑞拉或其人民的戰爭」，而馬杜洛也不是國家元首，只是毒品逃犯。瓦爾茲聲稱，「我們沒佔領國家，這是執法行動」，馬杜洛夫婦涉毒被抓，則讓拉美更安全。

當事方的委內瑞拉駐聯大使警告，美方行徑會讓其他國家有樣學樣：「如果綁架一國元首、狂轟濫炸的行為被允許，嚴重性被淡化，這會給世界傳遞極具破壞性的訊號，那就是國際法不一定得遵守，武力才是國際秩序的真正仲裁者。」

馬杜洛被美方押解。（圖／翻攝自X平台 @Afzalgital）

古巴32官員陣亡

同日古巴政府也表示，自家32名公民死於美國抓捕馬杜洛的行動。據悉美軍在該行動殲滅了馬杜洛的多數護衛隊。

古巴國家主席的辦公室在臉書貼文稱，這些公民是作為古巴武裝部隊和內政部的人員，執行任務期間陣亡。聲明說道：「忠於自己的維安與防衛責任，我們的同志在與攻擊者的直接對抗，或者設施遭到轟炸後，仍忠實實踐責任，帶著尊嚴，以英雄姿態倒下。」

古巴痛斥美方行動「是侵略與國家恐怖主義的犯罪行為」。

