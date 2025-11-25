連盧秀燕也遭冒名 議員：促組「3+N」戰隊

▲議員黃守達強調，詐騙防治不能僅靠警察局單打獨鬥，要求市府應跨局處成立「防詐台中隊」(圖／柳榮俊攝2025.11.25)

[NOWnews今日新聞] 詐騙犯罪日益猖獗，台中市議員黃守達於市政總質詢中指出，根據統計，113年台中市詐欺案件總財損金額高達新台幣48億5,237萬元，不僅金額驚人，破獲率僅39.57%更居六都之末。黃守達強調，詐騙防治不能僅靠警察局單打獨鬥，要求市府應跨局處成立「防詐台中隊」，落實「3+N」聯防機制，從源頭阻斷網路詐騙資訊，守護市民財產安全。

黃守達進一步分析數據指出，113年台中市詐欺案發生數達1萬5,879件，雖破獲6,284件，但破獲率不到四成，顯見查緝動能仍有進步空間。他表示，詐欺案件一旦發生，實務上追回款項的難度極高，且大量的偵查與審判工作已導致司法系統不堪負荷，因此「源頭防治」才是解決問題的關鍵。

針對詐騙樣態，黃守達表示，前幾名包括投資詐欺、假網拍、假交友及假冒公務機構等，皆與網路犯罪高度相關。依據「詐欺犯罪危害防制條例」，數位經濟及相關目的事業主管機關皆有責任通報並要求下架涉詐內容。他強調：防詐絕對不是只有警察局的事。

黃守達舉例，台北市已成立「防堵網路詐騙廣告專責小組」並開發AI工具協助蒐報；中央數發部也建置「網詐通報查詢網」APP供民眾查詢與通報。經檢視該APP內容發現，包括台中市北屯區公所、文化局、教育局，甚至市長盧秀燕的肖像都曾遭冒用。面對無孔不入的詐騙資訊，市府應嚴陣以待，並推廣有效的政策工具。

對此，黃守達強烈要求，台中市政府應比照中央與北市經驗，成立跨局處的「防詐台中隊」。他建議建立「3+N」體制，整合警察局、數位治理局、法制局三大核心，並連結各局處（N）加強橫向聯繫與宣導，讓防詐網絡從公部門延伸至全民，共同築起防護網。

