連眼球都刺青！33歲網紅墜樓亡 生前最後貼文曝光

以大量整容手術和前衛形象聞名的網紅「瑪麗·瑪格達琳」（Mary Magdalene）近日在泰國不幸身亡，享年33歲。（圖／翻攝自Mary Magdalene IG）





以大量整容手術和前衛形象聞名的網紅「瑪麗·瑪格達琳」（Mary Magdalene）近日在泰國不幸身亡，享年33歲。警方證實，她於12月9日從泰國普吉島芭東海灘小鎮一棟高層公寓墜落，當場死亡，案件目前仍在調查中。

根據外媒報導，瑪麗·瑪格達琳本名為丹妮絲·伊馮娜·賈維斯·貢戈拉（Denise Ivonne Jarvis Gongora），為墨西哥裔加拿大人，在多個IG帳號上累積超過40萬名粉絲。她以誇張的外貌改造和人體藝術風格受到關注，曾公開進行多項整容手術，包括隆鼻、頰脂墊去除、提眉、胸部與臀部植入，以及牙齒貼面，臉部與身體亦布滿紋身，甚至是眼球。

廣告 廣告

根據當地媒體《普吉島新聞》報道，芭東警察局表示，公寓工作人員於當日下午1時50分在停車場發現貢戈拉的遺體，隨後通報警方。警方到場後展開調查，並確認死者身分。公寓人員指出，貢戈拉原訂於12月10日退房，警方亦在公寓九樓發現一雙疑似屬於她的人字拖。

貢戈拉除了在IG上經營個人品牌外，也在付費訂閱平台OnlyFans發布成人內容，同時分享自己創作的迷幻風格畫作。她去世前一天，即12月8日，曾在社群平台發布最後一則貼文，內容為電影《楚門的世界》結尾畫面的劇照，並配上台詞：「如果我再也見不到你，祝你下午好、晚上好、晚安。」貼文中還附上一張模糊的童年照片，引發外界關注與揣測。

警方表示，目前尚未公布死亡是否涉及他殺或其他因素，案件仍在進一步調查中。貢戈拉的哥哥 Ivan（網名「skinny_fists」）隨後在IG限時動態中發文悼念妹妹，分享多張兄妹合照與回憶影片，並寫下深情文字表達哀痛之情，「你是那麼有趣、那麼有創意，比我厲害太多了，我對你的愛遠超言語所能表達。你是我的全世界。我多麼希望一切能不一樣。謝謝你所帶來的一切，我愛你，妹妹。」他在另一則貼文中也表示：「我只希望能再和你待一次，告訴你我有多愛你。你對我來說就是全世界。」

更多東森新聞報導

快訊／北車、中山恐怖攻擊 凶嫌張文墜樓19:42身亡

快訊／北捷隨機殺人2死9傷 誠品今宣布停業

快訊／北車捷運重大公安 1人遭「利器戳背」命危搶救中

