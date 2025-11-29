連祝福都沒給！楊丞琳缺席許瑋甯婚禮零互動 昔日閨蜜情逝「行蹤曝光」也放閃

許瑋甯、邱澤婚禮圈內藝人與好友共有430多人參加，獨缺昔日「華岡五人幫」好友楊丞琳，而楊丞琳也沒有在IG上送祝福，被外界解讀是閨蜜情已逝。讀者提供

邱澤與許瑋甯於昨（28日）在台北文華東方酒店舉辦盛大婚宴，現場賓客超過430人，星光熠熠，可說是半個演藝圈都到場。但曾與許瑋甯情同姊妹的「華岡五人幫」成員楊丞琳卻缺席這場世紀婚禮，由於過去邱澤也曾與楊丞琳傳過緋聞，且兩人分手分得並不愉快，讓這場台灣演藝圈話題的盛大婚禮增添了微妙氛圍。

「華岡五人幫」是由楊丞琳、許瑋甯、已故藝人黃鴻升（小鬼）以及兩位圈外（Elin與男性）友人， Elin公公葉松年是正義國宅都更案「Diamond Towers」最大推手，粗估市價至少400億元。先生Ryan除了與王陽明是超跑好友，也曾將住家開放給Joeman拍攝豪宅內部，引起網友討論。

Elin經常出現在許瑋甯的社群版面上，許瑋甯曾在IG寫下兩人情誼說，「互相陪伴20年。也曾吵過架鬧彆扭冷戰了快1年，但是真正的情誼是吵不離鬧不走的，從小就認識，他們就是我的家人，是我誓死捍衛保護的人，能被這樣深深暸解，而且不需要戴著面具是很幸運的，朋友不在於多，而在於深！」

華岡五人幫包括圈外友人（左起）小鬼黃鴻升、楊丞琳、許瑋甯、Elin。翻攝許瑋甯IG

昔日華岡五人幫獨缺楊丞琳 閨蜜情變傳聞再起

相較華岡五人幫的楊丞琳，兩人同框出現在2020年黃鴻升葬禮上，隨著許瑋甯2021年與邱澤拍攝電影《當男人戀愛時》傳出緋聞，互動明顯減少，楊丞琳先單方面取消追蹤許瑋甯的IG，閨蜜情逝的傳聞甚囂塵上。

許瑋甯曾對外受訪時回應：「我們自己私底下朋友的事情，不需要跟大家報備。」 她也大方誇讚楊丞琳一直很努力，「我覺得大家還是多看她非常努力的部分，我覺得我們做這個工作，希望也是可以自己的努力被看見。」

許瑋甯、楊丞琳與Elin是昔日華岡五人幫裡的三朵花。翻攝IG＠anno8o7

楊丞琳當日行蹤曝光！陪伴李榮浩巡演澳洲放閃

儘管許瑋甯釋出善意，但婚禮當天昔日「華岡五人幫」好友都現身，唯獨楊丞琳缺席，她近來陪伴丈夫李榮浩前往澳洲進行巡演，27日李榮浩在墨爾本演出，因此楊丞琳當日並未在台。

在李榮浩墨爾本的巡演現場，她被捕捉到在台下全神貫注地看著丈夫的演出，並在李榮浩點名愛妻時，接連送上大愛心以及拇指愛心，大方放閃光。

楊丞琳現身澳洲墨爾本，隨李榮浩巡演。翻攝微博

而楊丞琳的IG限動，除了祝賀自己新歌登上排行榜，另一則則是為昔日女團「4 in Love」團員張棋惠演唱會加油，完全沒有任何關於好友許瑋甯的婚禮消息。



