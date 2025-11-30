連穎火辣熱舞自曝大尺度 被封「蔡依林接班人」引戰

連穎舉辦發片簽售會。（圖／小娛樂）

女團HUR+成員連穎（ERIN）推出個人EP 《EZ》，今（30）日舉辦發片簽售會，她身穿皮衣背心搭配紅色熱褲，秀出小蠻腰與逆天長腿，登場唱跳瞬間炒熱全場氣氛。

連穎新歌MV推出後，被網友封為「蔡依林接班人」，引起兩派意見爭論。連穎透露最初看到自己的名字跟蔡依林擺在一起很開心，因為小時候是看到蔡依林的〈花蝴蝶〉才想成為唱跳歌手，期許自己繼續向偶像的成就邁進。雖然因為如此頭銜讓她開始感到有壓力，但對於網友謾罵，她不會因此走心。

今日展露火辣身材，連穎坦言平常穿著尺度也不小，有提醒造型師「除了三點跟腳趾頭，其它都可以露」。會不喜歡露腳趾，是因為她從小就很沒有安全感，出門穿拖鞋都會搭襪子。對於身材很有自信的她，一定會露鎖骨、肩膀、腰、大腿，特別最滿意蠻腰，現場更直接折腰，並在腰上放上水瓶。

表演時連穎都會做好防護措施，但有次商演不小心出意外，當時她穿著平口小可愛，結果演出得太激烈，衣服往下滑，幸好裡頭有貼胸貼，沒有走光。

連穎展露自信身材。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導