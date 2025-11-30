連穎 ERIN 30日舉辦全媒體發片簽售會 推出個人 Solo EP 《EZ》

記者倪有純攝

HUR+ 成員 連穎 ERIN 將於 12/3 推出個人 Solo EP 《EZ》，今（30日）舉辦全媒體發片簽售會， ERIN 以帶電級唱跳先發制人，舞台剛亮就殺出一套 「台上秒變裝」的絲滑褪衣舞，這次少了團員一起活動，連穎坦言壓力非常大，甚至一個月都睡不太著覺。

而先前她的預熱MV〈Na$hley ADDachi〉（台語：那系里ㄟ待記），點閱自然發酵，瞬間就要破百萬，在網路上更被瘋狂轉傳，被網友推為「蔡依林接班人」，連穎透露一開始看到自己名字跟蔡依林放在一起，是開心的，「從小看到蔡依林的〈花蝴蝶〉，才決定成為唱跳歌手。」怎料後續出現不同聲音，她開始感到壓力，她分享看到一個網友留言很難聽卻好笑，「接班人我是不知道，妳說下班有在接（賣身體）我是相信」，雖然不好聽的用詞，卻讓連穎覺得很有創意跟用心。

連穎坦言平常穿著尺度也不小，有提醒造型師「除了三點跟腳趾頭，其它都可以露」。之所以不愛露腳趾，是因為她從小就很沒有安全感，出門穿拖鞋都會搭襪子。

表演時連穎都會做好防護措施，但有次商演不小心出意外，當時她穿著平口小可愛，結果演出得太激烈，衣服往下滑，幸好裡頭有貼胸貼，沒有走光 (符合她的三點不露) 。

對於身材很有自信的她，一定會露鎖骨、肩膀、腰、大腿，最滿意的部位是蠻腰，現場更直接折腰，並在腰上放上水瓶，引起眾人驚呼。

連穎新歌《EZ》以 2000 年代西岸嘻哈 × Y2K R&B Groove 打底，由 KINGCHAIN 金城、斐立普 Felipe.Z 聯手製作，更找來與 ERIN 同為輔大嘻研社的「學長」FRαNKIE 阿法助陣，將美式律動推到滿點。從 demo 到正式完成歷經一年多重組、近兩年精雕，她笑說：「這首歌的細節是用『偏執』堆出來的。」

舞蹈中被全場震撼的「褪衣招牌動作」，其實出自 ERIN 本人的 idea。從七歲開始跳舞、十多年舞台訓練、一次次反覆推翻重練-連穎ERIN 用〈EZ〉宣告，她已準備好從女孩，走向能「獨自進攻主場」的唱跳女聲。因 EP 將推出 T-shirt 周邊，她親自向舞蹈老師提案：「衣服應該融入舞蹈動作！」最終才誕生這套象徵「女性勇敢、make it look EZ」的舞中變裝。外界以為尺度很大，她笑到不行：「我的穿著本來就是布比較小塊，比較開放～完全不覺得尺度大啦！」

談到家人的反應，她透露媽媽看到造型後竟說：「你像崔苔菁！」ERIN 本人笑到崩潰：「媽～這麼前衛的造型居然在你那年代就出現了！太前衛！」

今簽唱會ERIN 特別挑選 紅色戰服 登場，因為新歌是一首「火辣燙燙燙」的節奏系作品，也象徵這張 EP「紅紅火火」。 EP內唯一抒情歌則與香蘭合作，難度大，在錄音室兩人都被逼到崩潰，「錄完我們都覺得一切辛苦是對的！」