連穎ERIN《EZ》發片簽唱會火辣Solo

記者周毓洵／臺北報導

連穎ERIN今（30）日舉辦個人Solo EP《EZ》全媒體發片簽售會，現場擠滿鏡頭與粉絲，她以「獵豹系唱跳新星」氣勢強勢回歸，一出場即祭出火辣的「台上秒變裝」褪衣舞，俐落動作露出香肩、蜜腿與小蠻腰，瞬間引爆尖叫海。ERIN強調這套舞並非單純秀身材，而是象徵創作核心：「要非常努力，才能看起來毫不費力。」

ERIN先前的預熱MV「Na$hley ADDachi」點閱逼近百萬、網路熱議不斷，更被封為「蔡依林接班人」。面對兩派粉絲激辯，她大方回應：「Jolin是我的神！我還要向神學習、看齊！」成功化解戰火。新歌「EZ」由金城與Felipe.Z聯手打造，並找來輔大嘻研社「學長」阿法合作，慵懶flow與冷豔聲線交織，使歌曲呈現高質感的美式律動。她笑稱這首歌製作耗時兩年：「所有細節都是用偏執堆出來的。」

ERIN今（30）日穿紅色戰服登場，呼應《EZ》火辣節奏，也象徵 EP「紅紅火火」。ERIN表示，自己最滿意的部位是「鎖骨、肩膀、還有腰」，果然現場鏡頭停不下來。MV也首次曝光多個象徵性意象，包含「垃圾袋」、「鋸子」、「字母」，象徵她從被誤解的小女孩一路切割重生、找到自己的從零到 A–Z 成長軌跡。其中最受討論的「鑽石銀管頭」造型，靈感來自髮型師一句：「妳像顆越來越亮的鑽石。」成品僅用15分鐘打造，她笑說：「在雨裡反光超美，我超滿意！」

從7歲跳舞、歷經十多年舞台磨練，到反覆推翻自我、重新雕塑，連穎 ERIN 用《EZ》宣告已準備好從團員走向「能獨自扛場」的唱跳女聲：「我想把所有很難的事，都做到像呼吸一樣自然。」伴隨獵豹系能量與Z世代氣場，她的個人時代正式開狩。

ERIN 舞台燈一亮就切換主場模式，帥氣轉身褪外套，全場尖叫直接破表。（AOA星鏈艾歐亞提供）

簽唱會上ERIN對鏡頭露出自信微笑，既霸氣又帶點少女感，是她最迷人的狀態。（AOA星鏈艾歐亞提供）

ERIN 展現標誌性小蠻腰與大長腿，舞步俐落又狠。（AOA星鏈艾歐亞提供）

ERIN火力全開以褪衣舞開場，紅色戰服搭配逆天長腿，氣場直接拉滿。（AOA星鏈艾歐亞提供）