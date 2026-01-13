連穿4週破羽絨衣竟「呼吸衰竭」確診肺炎！臺大名醫陳晉興揭這些行為都傷肺：每個人都有風險
冷氣團接連來襲，羽絨外套是不少民眾禦寒必備，但日前中國福建卻出現一名男子，因長時間穿著網購劣質羽絨衣，導致羽絨纖維外洩，加上他在密閉空間中吸入飄散的大量細小羽絨，致使肺部出現發炎反應，甚至出現呼吸衰竭。 對此，肺癌權威、臺大醫院外科部主任陳晉興指出，報導中可以得知該男子穿著廉價羽絨衣，導致所謂的「羽絨肺」，但他推測這極可能是化學合成的假羽絨，化學纖維分裂降解後進入人體，才會產生發炎反應。但也有一個可能性，是該名男子接觸到環境中的化學污染，進一步導致肺部出問題。 陳晉興直言，生活中食衣住行太多可能的危險因子，舉凡工食品中的防腐劑（亞硝胺）、汽機車廢氣、PM2.5等多環芳香烴（PAHs）空汙等都可能導致肺部疾病，其中就包括每年奪走1萬多名臺灣人性命的肺癌。
綜合陸媒報導，中國福建一名男子連續4週、每天穿著羽絨衣超過12小時，導致內層布料破損、羽絨纖維外洩，卻未即時更換。
男子在活動摩擦下，大量細小羽絨飄散於密閉空間，長期吸入後導致肺部發炎反應，臨床上被稱為「羽絨肺」。常見症狀包括反覆乾咳、氣喘、胸悶，嚴重時甚至可能引發呼吸衰竭，初期易被誤認為一般呼吸道感染。
對此，肺癌權威、臺大醫院外科部主任陳晉興指出，報導中可以得知該男子穿著廉價羽絨衣，導致所謂的「羽絨肺」，但他推測這極可能是化學合成的假羽絨，化學纖維分裂降解後進入人體，才會產生發炎反應。但也有一個可能性，是該名男子接觸到環境中的化學污染，進一步導致肺部出問題。
煎一顆蛋，室內PM2.5飆300微克
陳晉興表示，生活中食衣住行太多可能的危險因子，如臺大團隊與中研院合作的「台灣癌症登月計畫」，就發現加工食品中的防腐劑（亞硝胺）、汽機車廢氣、PM2.5等多環芳香烴（PAHs）空汙等都與罹患肺癌有所關連。
環境部長彭啟明去年底出席2025醫療科技展論壇時也表示，目前臺灣傳統工業的固定污染，其實已被交通污染超越。事實上，汽機車行駛時除了排放廢氣，輪胎與路面摩擦時也會產生污染物，家居中產生的空污更是無所不在。
彭啟明舉例，美國家庭抽油煙機不像臺灣這麼有力，煎個培根、香腸，PM2.5就可能飆到1000~2000微克。他苦笑說，自己習慣隨身攜帶檢測機到處量，想不到在家煎個荷包蛋，PM2.5竟然也達250至300微克，而且縱使開了抽油煙機，1小時後空氣中的PM2.5數值仍達100微克。
112年新增2萬肺癌個案，逾1萬人死於癌王
對此，陳晉興直言，肺癌已連續3年成為新發生癌症人數最多的癌別，據衛福部最新《112年癌症登記報告》顯示，新增個案數已達19,986人，全年肺癌死亡人數則超過1萬人。
而過去常說肺癌是健保支出最高、成長最快的癌症，如2021年229億健保支出中，肺癌藥費就佔了55%。但其實健保支出設有上限，補助金額恐怕不到實際數字的一半。
陳晉興苦嘆，很多病人買不起原廠藥，只能買學名藥吃，「肺癌1b期開始就要吃標靶，2期要做基因比對…病人一年要花上100萬，這些健保都不給付！」
儘管國健署自111年7月1日起，已針對肺癌高風險族群提供免費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，但他認為仍應擴大篩檢範圍。
「為什麼要普篩？答案很簡單，因為我們要預防的是第4期的肺癌。」陳晉興解釋，國人肺癌發生率極高，且其中8成人沒有抽菸，顯示致癌因子受眾多外部因素影響，「每個人都有風險！」
而且肺癌早期（0+1）五年相對存活率超過9成，第4期存活率卻驟降到1成多，兩者相差近10倍。但新診斷個案中，卻有近5成病人都是到了第4期才發現，也導致肺癌穩居癌症死亡率及死亡人數之首。
推動LDCT普篩，救國人免於晚期肺癌
陳晉興語重心長地說，會罹患肺癌4期的人通常有兩種——「第1個是他從來沒想到會得肺癌，要不然他就會去做檢查；第2個是他從來沒有做過肺癌篩檢……」
如去年10月驟逝的資深藝人顏正國，2024年檢查出肺腺癌已是末期，由於病發前沒有明顯徵兆，確診當下讓顏正國與家人都無法釋懷。儘管顏正國以堅強意志對抗癌細胞，仍在罹癌1年後病逝，享年50歲。
而59歲歌手坣娜，去年同樣因罹患肺腺癌末期離世。她的丈夫薛智偉透露，坣娜在2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，當時因疫情影響不便就醫，但長期都有抽血檢查，檢驗結果一直良好，沒想到同年12月確診為肺腺癌第4期。
雖然坣娜撐過奇蹟的4年，遠超過醫師原先預估8~12個月存活期，但她最後一年病情惡化至失聲、失明，最終在薛智偉懷中安寧離世。
這也是陳晉興為何一再呼籲要做LDCT的原因。陳晉興指出，正子攝影、全身核磁共振都能揪出早期肺癌，但費用太貴；胸部X光檢查、抽血（CEA, Cyfra 21-1）則效果不佳；因此最推薦還是LDCT。
目前國健署已針對高風險族群提供2年一次的免費篩檢，若是自費檢查也僅需4~5千元。他也呼籲政府應評估「普篩」可能性，若LDCT篩檢費用遠比標靶、免疫療法等醫療支出便宜，就應加大篩檢範圍，或從環保局清潔員、交通警察等族群慢慢開放。
而民眾也應重視肺癌風險，不管是從飲食、生活、運動、遠離致癌因子等各方面做好個人健康管理，也應評估是否需要自費檢查，「畢竟自己的命比較重要，為什麼不去做？」
其他人也在看
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
50歲闆娘牙齦萎縮、牙縫變大 竟是每晚「一行為」惹禍
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台中一名經營排隊老店的50歲老闆娘，日前刷牙時，感覺牙齒敏感狀況加劇，且照鏡子發現牙齦萎縮、牙縫變大，連忙求助牙科醫師，這才發現原來是壓力過大造成內分泌失調，且夜夜磨牙造成牙齦退縮，經醫師建議睡覺時配戴軟式咬合板、選擇柔軟刷毛牙刷後，狀況才穩定下來。 收治病人的亞洲大學附屬醫院牙科主治醫師楊晉瑜表示，不少民眾照鏡子時...匯流新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
她吃20年「這早餐」 竟得巨大肝癌轉移肺臟！醫揭真相驚：太危險
北市衛生局近日驗出知名品牌花生醬「黃麴毒素超標」，已要求相關業者下架商品，也引發不少民眾擔憂黃麴毒素造成的危機。對此，劉博仁醫師透露，曾有一名女患者沒有飲酒習慣、無肝炎症狀，結果竟被驗出巨大肝癌，一查才知道，原來她過去20年早餐天天吃「花生醬吐司」！三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 6
每天早上1杯黑咖啡卻愈喝愈胖？醫揪「真正元凶」 超多人中招
35歲的雅婷是公關公司的資深經理，為了維持身材每早只喝一杯熱美式咖啡，然而體重計上數字卻紋絲不動，甚至伴隨著莫名疲倦與水腫。在一次內分泌科的諮詢中，醫師排除飲食內容卻將矛頭指向她手中那個每天不離身的外帶紙杯。雅婷這才知道阻礙她瘦身的並非咖啡豆本身，而是盛裝熱飲的容器所釋放出的化學物質。這並非單一案例，許多現代人在追求健康的過程中，往往忽略了「容器安全」這個關鍵拼圖，導致不知不覺中攝入了干擾代謝的物質，讓減重計畫事倍功半。 高溫下的微塑膠微粒危機 一杯熱飲釋出驚人 台安醫院內分泌暨新陳代謝科林毅欣主任指出，一般常見外帶紙杯，其實並非單純由紙漿構成。為了防止液體滲漏並維持耐熱性，紙杯內層必須塗上一層名為聚乙烯的防水淋膜。根據印度理工學院發表在《危險材料期刊》上的研究顯示，這層肉眼看似光滑安全的淋膜，在接觸到攝氏85至90度的熱水時，穩定性會大幅下降。數據指出，僅僅在盛裝熱飲15分鐘後，淋膜就會發生降解，向飲料中釋放出約25,000顆微米級的微塑膠微粒，甚至伴隨著鉻、鎘等重金屬離子。林毅欣主任提醒，以為只是喝下一杯提神熱咖啡時，同時也喝下成千上萬顆肉眼看不見的塑膠碎片，這些微粒進入人體後難以常春月刊 ・ 1 天前 ・ 7
甩肉12公斤！黃國昌自揭減重祕訣 醫說：比打瘦瘦針厲害
民眾黨黨主席黃國昌瘦身有成，飲食控制半年多瘦12公斤，瘦超快又有型，大家都說變他帥了。黃國昌表示，從去年11月起就固定到健身房，平常還騎車、飲食控制只吃少油食物並且食物減量，連今年端午節吃的粽子，都是健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 22
婦「靠飲食控制不吃藥」糖化血色素6.3%降至5.5%
心臟內科醫師劉中平分享一名67歲女子的案例，患者透過嚴格飲食控制，成功將糖化血色素從6.3%降至5.5%正常範圍，降幅超過12%，過程中完全沒有使用藥物。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 1
耳垂出現「一條線」是奪命符？醫揭「高膽固醇3徵兆」 大增心梗風險
膽固醇過高通常沒有明顯症狀，所以有些人高膽固醇數年，但都不自知。新光心臟科醫師陳冠任提到，膽固醇不全是壞東西，重點在於好膽固醇與壞膽固醇的比例。民眾可從臉部3徵兆看出膽固醇是否飆升，例如耳垂出現摺痕，或是眼皮冒出黃色斑塊。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1
日本「蜱蟲病」疫情擴散！專家曝：嚴重恐器官衰竭亡
國際中心／張予柔報導日本近期再度提醒民眾注意蜱蟲傳播的「發熱伴血小板減少症候群（SFTS）」，2025年全國通報病例初步統計已達191例，創下歷史新高。專家指出，除了西日本病例持續增加外，疫情也首次蔓延至關東地區，包括神奈川縣等地出現首例，顯示感染風險正逐步擴大。衛生單位提醒，每年3月起病例數便會逐漸上升，民眾若從事戶外活動，務必提高警覺並採取防護措施。民視健康長照網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
為什麼大便常黏馬桶沖不下去？醫：可能是這些食物害的
有時排出的糞便特別黏，會掛在馬桶壁上，沖不下去，又臭又令人尷尬， 這是怎麼回事呢？是不是腸道出問題了？會不會是腸癌的表現？ 糞便含水量太高會讓大便黏馬桶 糞便容易黏馬桶主要受糞便含水量的影響，健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
耳垂出現「一條線」是索命徵兆？醫：膽固醇高、恐離心梗不遠了！
血液中的膽固醇濃度異常升高，身體可能透過臉部特徵發出警訊。新光心臟科醫師陳冠任提醒，民眾可留意耳垂摺痕、眼皮黃色斑塊等臉部徵兆，及早檢查掌握心血管疾病風險。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
早餐黑咖啡＋三明治超雷！營養師激推「這1杯」直接飽到中午 還不會想吃零食
提到早餐，對於生活緊湊的上班族來說，早餐往往簡化成了「一份三明治配一杯黑咖啡」。振興醫院指出，這種看似俐落的組合，其實隱藏著影響工作效率的健康陷阱，甚至可能成為下午報復性進食的導火線。 黑咖啡與水果餐的迷思：別讓「偽輕食」拖累你的大腦 許多上班族依賴黑咖啡提神，或選擇「水果餐」減肥，但在營養師眼中，這都是常見的早餐誤區。黑咖啡幾乎不含實質營養素，空腹飲用會刺激腸胃蠕動，若未搭配足夠的固體食物，反而會讓人更快感到飢餓，進而引發「報復性進食」，陷入醣暈與精神不濟的惡性循環。同樣地，即便選擇「不甜的水果」如芭樂、小番茄，本質仍屬於醣類。單吃水果會導致血糖大幅波動，對於需要高度專注力的學生與上班族而言，早晨真正需要的是澱粉與蛋白質的平衡，而非單純的「糖」。 飲品選對了 飽足感從8點延伸到下午1點 營養師陳韻婷分享自己的早餐心法，強調「飲品」的選擇甚至比主餐更關鍵。她首推「高纖豆漿」，主因是現代人早餐難以攝取足夠蔬菜，若能透過飲品補足膳食纖維，對於穩定血糖與延長飽足感大有幫助。至於牛奶雖然營養，但因同時含有蛋白質與碳水化合物，若再搭配麵包或饅頭，整體澱粉比例容易過高。因此，她建議，若選擇牛奶，主常春月刊 ・ 2 小時前 ・ 1
謝金燕又曬超狂腹肌照！「自律女神」51年從沒胖過的瘦身鐵律：睡前3小時不進食、每餐只吃七分飽
她先點出很多人會忽略的第一件事：提高代謝比少吃更重要。她直言，市面上不少所謂的減肥方法，一開始只是排水，後面一定回彈，真正能讓體重穩定的前提，是把身體代謝顧好，其他努力才會有效。在作息上，她非常嚴格。每天固定時間睡覺，不熬夜，因為熬夜會直接破壞代謝；睡前3...styletc ・ 2 天前 ・ 6
41歲男星體態標準卻嚴重脂肪肝！研究推薦1飲食 肝臟脂肪降38.9％
41歲香港男星周奕瑋日前自爆接受肝功能檢查時，發現肝臟纖維化硬度、脂肪肝數值都嚴重超標，尤其脂肪肝問題特別嚴重，甚至被確診重度脂肪肝。 周奕瑋是香港有名的主持人及演員，也經常在網路上分享日本旅遊健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
菠菜配豆腐會長結石？一起吃更安全 醫揭「4類食物」才是元凶
許多長輩認為「菠菜配豆腐會長結石」，但事實並非如此。營養醫學專家劉博仁提到，菠菜搭配豆腐不會增加結石風險，兩者同時攝取時，草酸與鈣會先結合成「草酸鈣」，腸道無法吸收，直接隨糞便被排出，而結石往往發生於食用大量高草酸食物，對此分享「4類高草酸食物」，若反覆出現結石或不明原因關節痛，飲食需格外留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
44歲男長期血便「自行判斷」痔瘡 延誤就醫一照竟是大腸癌
【記者鮮明／台中報導】台中市1名44歲男性因長期解血便卻未特別在意，起初自行判斷為痔瘡而未積極就醫，近期因症狀持續未改善，在家人催促下前往衛福部豐原醫院腸胃科求診。醫師發現患者有大腸癌相關家族史，經以大腸鏡檢查發現腸道內有約3公分之腫瘤性病灶，外觀高度懷疑惡性，並合併內痔出血情形，後續已安排病理切片檢查，並安排腫瘤切除。壹蘋新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
急凍10天314人亡！急診暴增3成 醫曝保命關鍵：賴床20分鐘
近日低溫不斷，1月6日至8日間急診病患量明顯攀升，彰基醫學中心急診暨重症醫學部主任邱俊杰醫師表示，數據顯示增加的病患主要集中於三大類別。第一類為高血壓及其併發症，包括單純血壓飆升、頭暈，以及由高血壓引發的中風與心血管急性發作，為急診最大宗族群；第二類為消化道出血，冬季進補文化盛行，加上天氣寒冷導致血管收縮，胃及12指腸潰瘍出血的病患亦有顯著增加；第三類則是急性呼吸道疾患，低溫環境誘發氣喘與慢性阻塞性肺病（COPD）急性惡化。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 11
日本旅遊注意！蜱蟲病創新高「蔓延東日本」 嚴重恐致命
日本近年以蜱蟲為媒介的傳染病「發熱伴血小板減少症候群（SFTS）」疫情快速擴散，根據日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）公布最新速報數據顯示，2025年全國SFTS通報患者達191人，較2023年增加50人以上，刷新歷史紀錄。這種精帶有病毒的蜱蟲叮咬而感染的疾病，若病情惡化可能出現血小板急遽下降、出血不止、意識障礙等症狀，嚴重的話甚至有致死風險。太報 ・ 22 小時前 ・ 2
牛奶不能配這4種食物！ 「穀片也上榜」恐干擾鈣吸收、引發結石
牛奶一向被視為健康食品代表，但其實它並非適合與所有食物一起吃！韓國媒體《健康朝鮮》整理多項研究指出，牛奶雖含豐富鈣質與蛋白質，但與特定食材同時攝取時，可能因化學反應影響營養吸收，甚至對消化系統造成負擔。該媒體列舉四大類不宜與牛奶共食的食物，提醒民眾注意飲食搭配。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
台灣洗腎密度全球最高！醫推「211餐盤」延緩腎病惡化
60歲的黃女士罹患糖尿病十年，近期發現腎功能下降，許多食物不敢吃，短短幾個月體重減少五公斤。台北慈濟醫院王奕淳醫師建議採用「211 TOP餐盤」飲食模式，數月後血糖與腎功能逐漸穩定。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1
抗癌針要來了！牛津預計2026試驗 醫揭：「2目標」是救命關鍵
[Newtalk新聞] 全球每年有近千萬人死於癌症，但醫學界迎來重大曙光，牛津大學與葛蘭素史克(GSK)合作研發癌前疫苗，目標在癌症成形前的10至20年內提前啟動免疫系統清除問題細胞，並預計2026年進入臨床試驗。毒理專家招名威接受新頭殼訪問指出，這項技術將引領抗癌進入精準醫療新領域，而「基因篩檢」與「明確標的」則是成功攔截病灶的救命關鍵。 根據外電報導，這項革命性的癌症免疫預防計畫將首先聚焦於肺癌，並計劃未來擴展至乳癌、卵巢癌及大腸癌等高致死率癌症。負責此計畫的牛津大學教授莎拉．布拉格登(Sarah Blagden)指出，癌症的形成是細胞長期累積變異的結果，並非突如其來，這一過程可能長達20年。她強調，疫苗的目標正是在癌症發展肉眼可見之前，及早介入並阻止其惡化成惡性腫瘤。 針對這項發展，招名威說明，目前的醫療趨勢正朝向疾病更易被解決、預防方式更多元的方向發展。儘管精準醫療的研發與治療成本較高，導致治療金額變貴，但這是解決疾病的重要途徑。招名威指出，癌前疫苗的概念其實並不全然陌生，目前已有的HPV子宮頸癌疫苗及B肝疫苗，都屬於抗病毒類的癌前疫苗。招名威進一步強調，只要是有明確病毒感染所新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言