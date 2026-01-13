連穿4週破羽絨衣竟「呼吸衰竭」確診肺炎！臺大名醫陳晉興揭這些行為都傷肺：每個人都有風險

冷氣團接連來襲，羽絨外套是不少民眾禦寒必備，但日前中國福建卻出現一名男子，因長時間穿著網購劣質羽絨衣，導致羽絨纖維外洩，加上他在密閉空間中吸入飄散的大量細小羽絨，致使肺部出現發炎反應，甚至出現呼吸衰竭。 對此，肺癌權威、臺大醫院外科部主任陳晉興指出，報導中可以得知該男子穿著廉價羽絨衣，導致所謂的「羽絨肺」，但他推測這極可能是化學合成的假羽絨，化學纖維分裂降解後進入人體，才會產生發炎反應。但也有一個可能性，是該名男子接觸到環境中的化學污染，進一步導致肺部出問題。 陳晉興直言，生活中食衣住行太多可能的危險因子，舉凡工食品中的防腐劑（亞硝胺）、汽機車廢氣、PM2.5等多環芳香烴（PAHs）空汙等都可能導致肺部疾病，其中就包括每年奪走1萬多名臺灣人性命的肺癌。

綜合陸媒報導，中國福建一名男子連續4週、每天穿著羽絨衣超過12小時，導致內層布料破損、羽絨纖維外洩，卻未即時更換。

廣告 廣告

男子在活動摩擦下，大量細小羽絨飄散於密閉空間，長期吸入後導致肺部發炎反應，臨床上被稱為「羽絨肺」。常見症狀包括反覆乾咳、氣喘、胸悶，嚴重時甚至可能引發呼吸衰竭，初期易被誤認為一般呼吸道感染。

對此，肺癌權威、臺大醫院外科部主任陳晉興指出，報導中可以得知該男子穿著廉價羽絨衣，導致所謂的「羽絨肺」，但他推測這極可能是化學合成的假羽絨，化學纖維分裂降解後進入人體，才會產生發炎反應。但也有一個可能性，是該名男子接觸到環境中的化學污染，進一步導致肺部出問題。

煎一顆蛋，室內PM2.5飆300微克

陳晉興表示，生活中食衣住行太多可能的危險因子，如臺大團隊與中研院合作的「台灣癌症登月計畫」，就發現加工食品中的防腐劑（亞硝胺）、汽機車廢氣、PM2.5等多環芳香烴（PAHs）空汙等都與罹患肺癌有所關連。

環境部長彭啟明去年底出席2025醫療科技展論壇時也表示，目前臺灣傳統工業的固定污染，其實已被交通污染超越。事實上，汽機車行駛時除了排放廢氣，輪胎與路面摩擦時也會產生污染物，家居中產生的空污更是無所不在。

彭啟明舉例，美國家庭抽油煙機不像臺灣這麼有力，煎個培根、香腸，PM2.5就可能飆到1000~2000微克。他苦笑說，自己習慣隨身攜帶檢測機到處量，想不到在家煎個荷包蛋，PM2.5竟然也達250至300微克，而且縱使開了抽油煙機，1小時後空氣中的PM2.5數值仍達100微克。

112年新增2萬肺癌個案，逾1萬人死於癌王

對此，陳晉興直言，肺癌已連續3年成為新發生癌症人數最多的癌別，據衛福部最新《112年癌症登記報告》顯示，新增個案數已達19,986人，全年肺癌死亡人數則超過1萬人。

而過去常說肺癌是健保支出最高、成長最快的癌症，如2021年229億健保支出中，肺癌藥費就佔了55%。但其實健保支出設有上限，補助金額恐怕不到實際數字的一半。

陳晉興苦嘆，很多病人買不起原廠藥，只能買學名藥吃，「肺癌1b期開始就要吃標靶，2期要做基因比對…病人一年要花上100萬，這些健保都不給付！」

儘管國健署自111年7月1日起，已針對肺癌高風險族群提供免費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，但他認為仍應擴大篩檢範圍。

「為什麼要普篩？答案很簡單，因為我們要預防的是第4期的肺癌。」陳晉興解釋，國人肺癌發生率極高，且其中8成人沒有抽菸，顯示致癌因子受眾多外部因素影響，「每個人都有風險！」

而且肺癌早期（0+1）五年相對存活率超過9成，第4期存活率卻驟降到1成多，兩者相差近10倍。但新診斷個案中，卻有近5成病人都是到了第4期才發現，也導致肺癌穩居癌症死亡率及死亡人數之首。

推動LDCT普篩，救國人免於晚期肺癌

陳晉興語重心長地說，會罹患肺癌4期的人通常有兩種——「第1個是他從來沒想到會得肺癌，要不然他就會去做檢查；第2個是他從來沒有做過肺癌篩檢……」

如去年10月驟逝的資深藝人顏正國，2024年檢查出肺腺癌已是末期，由於病發前沒有明顯徵兆，確診當下讓顏正國與家人都無法釋懷。儘管顏正國以堅強意志對抗癌細胞，仍在罹癌1年後病逝，享年50歲。

而59歲歌手坣娜，去年同樣因罹患肺腺癌末期離世。她的丈夫薛智偉透露，坣娜在2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，當時因疫情影響不便就醫，但長期都有抽血檢查，檢驗結果一直良好，沒想到同年12月確診為肺腺癌第4期。

雖然坣娜撐過奇蹟的4年，遠超過醫師原先預估8~12個月存活期，但她最後一年病情惡化至失聲、失明，最終在薛智偉懷中安寧離世。

這也是陳晉興為何一再呼籲要做LDCT的原因。陳晉興指出，正子攝影、全身核磁共振都能揪出早期肺癌，但費用太貴；胸部X光檢查、抽血（CEA, Cyfra 21-1）則效果不佳；因此最推薦還是LDCT。

目前國健署已針對高風險族群提供2年一次的免費篩檢，若是自費檢查也僅需4~5千元。他也呼籲政府應評估「普篩」可能性，若LDCT篩檢費用遠比標靶、免疫療法等醫療支出便宜，就應加大篩檢範圍，或從環保局清潔員、交通警察等族群慢慢開放。

而民眾也應重視肺癌風險，不管是從飲食、生活、運動、遠離致癌因子等各方面做好個人健康管理，也應評估是否需要自費檢查，「畢竟自己的命比較重要，為什麼不去做？」

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG





更多幸福熟齡文章

50歲萬年小主管存款僅20萬，被笑「理財已太遲」…他月省1萬做這件事：10年後太太「喜極而泣」

驚愕老友驟逝，70歲老爸許願去南極！搭廉航、住青旅…父女壯遊14國：一家人旅行是最無價回憶

冬天洗澡「先洗頭」恐中風？醫曝「順序」不重要，洗完1動作才關鍵：恐使血壓飆升、心梗發作