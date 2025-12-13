連米也放生？ 丹東民眾江邊「放生白米」引議 中國佛教協會：不符教義且浪費資源

中國遼寧丹東有人於8日被拍攝到疑似在放生白米。 圖：翻攝自 微博

中國遼寧省丹東市近日發生一起引發爭議的「放生」行為。有民眾於 8 日攜帶多袋白米前往江邊，在現場跪拜後，將白米倒入江中，相關畫面在網路流傳後引起輿論關注。

對此，當地警方表示，該行為可能屬於「還願」性質的放生活動，經查並未構成違法行為，但強調不鼓勵浪費食物的作法。然而，今年 11 月也曾發生過有其他中國民眾在江邊「放生白米」的情況，並遭到路人拍攝上傳。

中國佛教協會則於近日發文回應，直言對「放生白米與礦泉水」的行為「深感驚訝與不解」。協會表示，佛教所說的放生，是指將可能被宰殺、面臨生命危險的動物解救出來，並釋放至適合其生存的自然環境中，使其生命得以保存與延續。然而，白米屬於植物的種子，並無心識，礦泉水亦不具生命，兩者皆屬於「無情之物」，不屬於有情眾生，對其而言並不存在「殺生」或「放生」的問題。

協會強調，所謂「放生」白米或礦泉水，不僅不符合佛教的教理教義，也與佛教所倡導的惜福惜物理念相背離，造成糧食與資源浪費，甚至可能危害環境，屬於折損福報的行為。佛教界對此立場明確，對相關作法「堅決反對」，並呼籲社會大眾不要曲解、濫用佛教「放生」之名，避免誤導公眾、損害佛教形象。

此外，協會同時指出，即便是放生動物，若方法不當，也可能違背放生初衷，甚至對生命與生態造成傷害。例如將陸生動物放入水中，或將不具野外生存能力的人工養殖動物隨意放歸自然，往往導致動物無法適應環境而死亡；此外，大量放生外來物種或可能攜帶病原體的動物，也會威脅當地生態安全、破壞環境平衡。

中國佛教協會進一步表示，部分經常性、定期性或大規模的放生活動，已衍生出抓捕、販賣放生動物的利益鏈，反而助長野生動物被捕殺的情況，並推動佛教商業化亂象，對社會風氣與生態保護皆造成負面影響。並呼籲，應倡導文明放生、理性放生，避免不當行為引發社會爭議。

