連結企業助永續發展 台中市勞工局舉辦庇護工場交流分享會

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

希望藉由企業與庇護工場的互動交流，深入了解庇護工場多元產品與服務，開拓更多合作契機。台中市政府勞工局今年舉辦2場「庇護工場交流分享會」，讓社會職場友善共融的理念在每一次合作中實現。

台中市勞工局長林淑媛表示，庇護工場是身心障礙朋友邁向自立的重要起點，每位庇護員工都在專業訓練與團隊支持下，展現出自我實現的堅持與專業。感謝企業夥伴的積極響應，將行動融入日常營運，讓這份支持成為庇護工場穩健發展的助力，攜手營造更具包容力的就業環境。

本次活動設有庇護工場產品與服務展區並規劃8組企業輪替與庇護工場進行交流互動，本市庇護工場包括「烘焙餐飲類」、「清潔類」、「觀光休閒類」、「房屋修繕類」及「印刷類」等5大類，邀請庇護工場員工分享日常工作歷程與產品服務。與會企業紛紛表示，透過現場交流，更能理解及感受到庇護工場的意義精神與不輸一般職場的專業態度。

勞工局指出，庇護工場是提供身心障礙者的過渡性職場，強化身心障礙者的就業能力，及提升社會適應能力、建立工作自信，往一般就業市場邁進。透過今日的對話與分享，期望企業能進一步看見庇護工場的專業能量，從過往的「愛心支持」轉化為長期的「夥伴關係」，成為促進社會共融的合作模式。

目前台中市共有8家庇護工場，包括：台中市迦南園烘焙庇護工場、瑪利 MAMA手作麵包、瑪利媽媽清潔高手工作隊磐石隊、向日葵工作隊、瑪利媽媽清潔高手工作隊先鋒隊、麥子庇護工場、小幫手庇護工場及曙光庇護工場，產品服務多元各具特色。勞工局表示，庇護工場需要維持穩定的經營，透過你我的支持肯定，他們將有機會走得更長更遠。

