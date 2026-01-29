連結全球學術版圖 朝陽科大THE學科排名大突破

朝陽和海外學校合作。林重鎣





英國泰晤士高等教育(Times Higher Education) 2026年最新學科排名公布，朝陽科技大學進榜全球商業與經濟領域排名(Business and Economics Rankings)、電腦科學領域排名(Computer Science Ranking)、工程領域排名(Engineering Ranking)及教育研究領域排名(Education Studies Rankings)，以「研究品質」、「產學」及「國際視野」三大面向表現最為亮眼，在商業與經濟、電腦科學及教育研究三項學科領域頂尖學校排名，均為全台私立科大第一。

校長鄭道明表示，多年來致力營造國際化校園的朝陽科大，目前與超過640所海外學校簽訂學術合作協議，目前共有來自全球5大洲、28個國家逾千名境外生，不僅在全球商業與經濟、電腦科學及工程三大學科領域排名表現亮眼，更進榜THE 2026全球大學排名、QS 2026世界大學排名及美國新聞與世界報導(U.S. News and World Report) 2025-2026年全球大學排名，同時登上三大指標全球最佳大學排名，展現卓越的學術研究及社會影響力，在台灣進榜之技職校院中居於領先地位。

在電腦科學領域，朝陽科大已連續8年進榜，不僅國際期刊論文發表數量增加三倍，同時多位教師名列全球前2%頂尖科學家榜單。資訊學院院長鄭煜輝表示，透過專業師資帶領學生進行AI、物聯網、大數據、邊緣運算、智慧機器人、無人機、智慧製造、數位多媒體和智慧商務等研發與產學合作，全面培育IoT智慧時代所需求的跨領域AI國際人才，目前資訊學院已有超過80名學子獲得日本會津大學、日本岩手縣立大學及德國OTH大學跨國雙碩士學位，深具國際競爭力。

此外，在全球頂尖工程領域排名上，朝陽科大亦連續6年進榜，在通用工程、電氣與電子工程、機械與航空航天工程、土木工程和化學工程等五大核心學科評比表現傑出。理工學院院長劉炳嵐表示，透過重點特色計畫培植校級研究中心，包括擁有多項領先全球的檢測技術之「非破壞檢測研發中心」、推廣有機作物、產銷履歷農糧產品驗證及友善耕作之「健康農糧中心」以及具備多項TAF環境檢測認證項目並致力淨零碳排之「環境資源永續再利用研發中心」，帶動研發與產學績效，深獲肯定。而航空學院院長張友信也強調，朝陽航空學院在機務、航務及運務三大主軸規劃下，打造全台首創ㄧ條龍情境式航空教育環境的校園航空城，並與航空公司合作提供專業飛行培訓課程，已成為國際航空產業人才首選。

而在商業與經濟領域的表現上，朝陽科大已連續4年躋身全球排名，今年名次更進一步提升至501-600名區間，整體表現優於多所國立大學。管理學院院長林志偉表示，近3年於Scopus資料庫收錄之學術論文已近400篇，並以「永續樂活」與「數位智能」為雙軸發展策略，聚焦智慧金融、數位管理、智慧零售、永續發展、健康樂活及跨域整合等重點領域，全面帶動研發能量與產學合作動能。未來將持續培育具備新思維與新管理能力之人才，以回應企業在新責任、新商機與新服務上的發展需求，同時強化學生實務學習與就業競爭力，並積極推動千人海外體驗學習及交換生計畫，穩健朝推動以USR與SDGs為核心內涵之國際知名大學願景邁進。

而在教育研究領域排名方面，朝陽科大首度進榜。人文暨社會學院院長李玲玉表示，近年人文學院積極拓展國際合作，累積與多國學術機構的合作經驗，參與歐洲、美洲、亞洲、非洲及大洋洲的國際會議與專業交流，擴大國際平台，更連續5年舉辦國際社會科學與智慧管理研討會(SSIM)邀集各國學者與會，探討社會變遷、智慧科技與跨文化管理，展現跨域研究與人才培育之堅強實力。

