連結大學與中小學 南大與合作夥伴簽署合作備忘錄

南大與學習基地夥伴學校與會師長合影，見證大學與中小學共學合作的重要里程碑。

為深化師資培育與中小學教學現場的連結，臺南大學與文元國小、安定國小、光復生態實小、新興國小，中山國中，在南大校內舉行「學習基地夥伴學校」合作備忘錄簽約儀式，正式建立長期且穩定的共學合作關係。

本次合作重點在於建構大學師生與中小學師生之間的專業輔導與共學社群，合作內容涵蓋共備觀議課、教學見習、專業工作坊、寒暑期營隊及學期間教學活動帶領等多元形式。