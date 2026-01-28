連結燈會與夜市 花蓮年貨大街2月11日將開賣

S__44597312.jpg

提供採買年節禮品與年貨的平臺，「2026花蓮年貨大街」將於2月11日至15日登場，以「幸福遊樂園」為主題，串聯太平洋燈會與東大門夜市，並打造「旋轉木馬」，讓年節採買成為全家共享的美好回憶。



精選各種在地好物，近百家攤商、規劃「人氣商家慶新春」、「五穀豐登備新春」、「百寶萬貨迎新春」及「恭逢伴禮賀新春」四大主題區，花蓮縣長徐榛蔚說，要讓民眾在年貨大街，各種需求一次滿足。



讓年節採買成為全家活動，花蓮縣政府今年也以旋轉木馬為設計核心，串聯日出大道上的太平洋燈會與城市空間藝術節，將整條大道轉化為融合採買、表演與藝術氛圍的「藝術大道」。

「2026花蓮年貨大街」2月11日至2月15日，每日下午 5時至10時，在花蓮日出大道（重慶路至南京街段）登場，活動期間，除了每天發送限量折價券紅包外，現場消費滿250元，還可獲得摸彩券與遊戲券，為年節採買增添驚喜。



活動最新資訊可持續關注「花蓮縣政府農業處」官方臉書粉絲專頁。