連結生醫與半導體研究 臺科大曾修暘獲吳大猷紀念獎

▲國立臺灣科技大學機械工程系副教授曾修暘結合微奈米先進製程技術，展開以熱傳與高速。（圖：國立臺灣科技大學提供）

國立臺灣科技大學機械工程系副教授曾修暘長期專注熱傳技術、半導體製程與生醫工程等領域研究，成果應用於散熱、半導體與醫療產業。近年來，他以表面科學與兩相流體為基礎，結合微奈米先進製程技術，展開以熱傳與高速冷卻技術為核心的前瞻研究方向，致力提升散熱效率，並開發出沸騰熱傳與高速冷卻、低溫保存與微流體檢測等多項關鍵技術，獲得二○二五年「吳大猷先生紀念獎」殊榮。

曾修暘表示，這項技術未來除了可應用於臍帶血、精子與卵子等細胞的低溫保存外，亦具備延伸至電動車及AI數據中心冷卻系統等領域的潛力。這些合作經驗讓他更深刻體會到前瞻研究的重要性，「學界的強項是探索與深究，業界的強項是優化與量產。」

曾修暘認為，唯有透過學界的帶領與試錯，引導新技術發展方向，就能協助產業突破現況、找尋新藍海，使創新技術發揮更大的價值，由此便能形成良性循環、達到雙贏。

在回到臺科大任教前，曾修暘於海外求學並從事研發與創業工作逾13年，今獲得「吳大猷先生紀念獎」，對曾修暘而言是一種肯定，卻也是刻苦艱辛的印記。個性低調內斂的他坦言，研究的過程相當辛苦，遇到瓶頸時，往往需要跨出熟悉的領域，答案常常來自其他學科，這也是他重視「交叉創新」的原因。

此外，在研究、教學與帶領團隊的過程中經常遭遇質疑與挑戰，讓他不斷反思甚至動搖其原本堅信的傳統價值、學術研究的意義與高等教育的目的，但這個獎項排除了他心中的困惑與矛盾，讓他知道自己並不孤單，也更加堅信自己走在正確的道路上。

曾修暘也勉勵年輕學子做研究時「不要跟風」，而是要有自己的想法與遠見，踏實尋找問題、勇於創新並解決問題，而非僅追求短暫的熱度，唯有如此，才能在科研與職涯發展的航道上穩健前行，開創屬於自己的新天地。