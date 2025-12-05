連結矽谷，共創雙贏！擊敗哈佛，柏克萊三度蟬聯全球新創第一大學

創新與創業，已經融入美國名校加州大學柏克萊分校（UC Berkeley，以下簡稱柏克萊）的血脈中。「我們創造一種為研究提供動力的新經濟模式！」柏克萊校長萊昂斯表示。因此，近期美國政府削減大學的研究資金，柏克萊以源自校園的新創公司股權，將經濟回報投入科學研究，建立良性循環，從而在聯邦資助減少的情況下，仍能產出卓越的研究成果。難怪，柏克萊能三度蟬聯全球新創第一的大學。

著名經濟學家、柏克萊大學校長理查．萊昂斯（Richard Lyons）在接任校長一職之前，曾擔任柏克萊哈斯商學院院長、首任首席創新與創業官等職務，對於融資合作、新創模式極為熟悉。令他無比驕傲的是，柏克萊至今已連續三年蟬聯全球新創第一的大學。

根據風險投資數據公司PitchBook的數據，來自柏克萊的新創公司創辦人，多達1804人，公司數1650間，雙雙居冠。不僅如此，兩項數據都遙遙勝過排名第二的史丹佛大學；被柏克萊甩在身後的，還有哈佛大學、賓夕法尼亞大學、麻省理工學院等長春藤學府。

由於在新創領域的耀眼成績，柏克萊在今年8月出版《創業校園》（Startup Campus）一書，描述校方如何從學術殿堂，對商業公司抱持懷疑的態度，轉而擁抱新創，甚至反過來以新創的能量，推動大學的研究、教育與公共服務使命。

萊昂斯更以柏克萊透過與矽谷的緊密連結，打造的新創生態而自豪，他指出，新創為學校創造的經濟價值，又能再次投入學術領域，「這就是我們在新創方面如此強大的一個優勢：我們創造了一種為研究提供動力的新經濟模式！」

柏克萊的新創生態如何建立？如何善用矽谷的資源，如何與矽谷互利，創造雙贏？柏克萊又是怎麼透過像是SkyDeck等校內的創業加速器，與包括台灣在內的國際伙伴進行合作？

以下，是針對「新創」議題，《遠見》與萊昂斯的精采訪談精華：

共生關係！與史丹佛競合，更與矽谷雙贏

《遠見》問（以下簡稱問）：柏克萊是美國新創公司數量第一，我們知道，柏克萊與矽谷一直有著密切的聯繫。您能否舉例說明這種合作如何轉化為新創？

萊昂斯答（以下簡稱答）：有很多例子。使矽谷新創公司生態系統如此強大的其中一個要素是融資（financing）的可獲得性。大多數創業者有想法、有團隊，但欠缺資金。

我們在矽谷和全世界有許多風險投資基金（venture capital funds），其中有七個特定的基金，與柏克萊有附屬協議（affiliation agreement），它們其中一個在亞洲，但大多數都在矽谷。它們通常能優先審視柏克萊的新創公司，然後投資。柏克萊從中獲得基金管理人經濟回報的一半，這筆錢又會回到柏克萊。

我們透過這種共生關係（symbiotic relationship），雙方都受益，與來自矽谷的外部基金建立雙贏。我們稱這些為共享附帶權益基金（shared carry funds），基金管理人會收到20％的投資收益，當中一半，也就是10％，會回到柏克萊，在金融領域的這種合作關係相對較新，已經持續了大約五年。

問：史丹佛大學同樣與矽谷關係密切，柏克萊怎麼與之互動呢？

答：在許多人心中，史丹佛和柏克萊是矽谷之所以成為矽谷的原因。我們是兩所偉大的大學，為科技和基礎研究提供動力，很多公司都來自史丹佛和柏克萊。史丹佛的校長約翰．萊文（John Levin）是一位經濟學家，我的領域也是經濟學，所以我們經常交談。

我們仍然是競爭對手，我們會爭奪教職員，但我們也是朋友。最近，他和我才談論一個關於量子計算（quantum computing）的新合作伙伴關係。雙方的競爭與合作，是矽谷如何成為矽谷，以及保持加州經濟活力的真正基礎。

海外合作！台灣是伙伴，攜手SkyDeck加速器

問：2025年，台灣在矽谷的新創基地Startup Island TAIWAN，和柏克萊SkyDeck加速器簽署合作備忘錄（MOU），台灣的科技部也與SkyDeck建立密切聯繫。您如何看待台灣創新團隊，與SkyDeck之間不斷發展的伙伴關係？

答：我過去是SkyDeck董事會主席，而且SkyDeck創建時我是商學院院長，所以我很了解SkyDeck。SkyDeck與世界其他地區的合作關係還不多，但都運作良好。我們對與台灣之間建立的合作感到非常興奮，確保SkyDec繼續與台灣和亞洲其他地區的新創活動保持聯繫，是其戰略重點之一。所以，我們將繼續大力支持像台灣這樣的合作關係。

問：您認為SkyDeck會否與包括台灣在內的其他亞洲國家，有更多機會或潛在合作？

答：是的，我認為合作機會正在擴大，這對SkyDeck來說，是一個不斷成長領域。如果台灣有興趣擴大與柏克萊合作，SkyDeck會非常樂意接受，也很感興趣。我們與日本在新創方面，也有不斷發展的關係。我們在義大利也有很大的合作伙伴，就是米蘭創新區（Milan Innovation District, mind project）。柏克萊在這個工業園區中，扮演加速器和新創孵化器的角色。

新創能量！解救資金寒冬，創造新經濟模式

問：對柏克萊來說，今年是重要的一年；有兩位柏克萊教授贏得諾貝爾獎。柏克萊如何繼續維持如此高品質的研究和創新，特別是現在面對資金挑戰時？

答：來自聯邦政府的研究資金正在削減，而且很可能會繼續減少，我們要怎麼彌補？這就是這本書（指《創業校園》）的用武之地。這本書討論：柏克萊如何參與更多到自身創造的經濟價值中？在過去，是透過智慧財產權，我們擁有專利，然後將技術授權給新創公司和大公司，獲得權利金。這個模式仍然存在，但不再是重心所在。

現在，柏克萊透過不同管道，獲取源自柏克萊的新創公司股權，以此創造一個研究資源飛輪（research resources flywheel），它將在未來，能更有力地推動柏克萊的研究。這就是我們在新創方面如此強大的一個優勢：我們創造了一種為研究提供動力的新經濟模式。