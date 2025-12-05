連結矽谷，共創雙贏！擊敗哈佛，柏克萊三度蟬聯全球新創第一大學
創新與創業，已經融入美國名校加州大學柏克萊分校（UC Berkeley，以下簡稱柏克萊）的血脈中。「我們創造一種為研究提供動力的新經濟模式！」柏克萊校長萊昂斯表示。因此，近期美國政府削減大學的研究資金，柏克萊以源自校園的新創公司股權，將經濟回報投入科學研究，建立良性循環，從而在聯邦資助減少的情況下，仍能產出卓越的研究成果。難怪，柏克萊能三度蟬聯全球新創第一的大學。
著名經濟學家、柏克萊大學校長理查．萊昂斯（Richard Lyons）在接任校長一職之前，曾擔任柏克萊哈斯商學院院長、首任首席創新與創業官等職務，對於融資合作、新創模式極為熟悉。令他無比驕傲的是，柏克萊至今已連續三年蟬聯全球新創第一的大學。
根據風險投資數據公司PitchBook的數據，來自柏克萊的新創公司創辦人，多達1804人，公司數1650間，雙雙居冠。不僅如此，兩項數據都遙遙勝過排名第二的史丹佛大學；被柏克萊甩在身後的，還有哈佛大學、賓夕法尼亞大學、麻省理工學院等長春藤學府。
由於在新創領域的耀眼成績，柏克萊在今年8月出版《創業校園》（Startup Campus）一書，描述校方如何從學術殿堂，對商業公司抱持懷疑的態度，轉而擁抱新創，甚至反過來以新創的能量，推動大學的研究、教育與公共服務使命。
萊昂斯更以柏克萊透過與矽谷的緊密連結，打造的新創生態而自豪，他指出，新創為學校創造的經濟價值，又能再次投入學術領域，「這就是我們在新創方面如此強大的一個優勢：我們創造了一種為研究提供動力的新經濟模式！」
柏克萊的新創生態如何建立？如何善用矽谷的資源，如何與矽谷互利，創造雙贏？柏克萊又是怎麼透過像是SkyDeck等校內的創業加速器，與包括台灣在內的國際伙伴進行合作？
以下，是針對「新創」議題，《遠見》與萊昂斯的精采訪談精華：
共生關係！與史丹佛競合，更與矽谷雙贏
《遠見》問（以下簡稱問）：柏克萊是美國新創公司數量第一，我們知道，柏克萊與矽谷一直有著密切的聯繫。您能否舉例說明這種合作如何轉化為新創？
萊昂斯答（以下簡稱答）：有很多例子。使矽谷新創公司生態系統如此強大的其中一個要素是融資（financing）的可獲得性。大多數創業者有想法、有團隊，但欠缺資金。
我們在矽谷和全世界有許多風險投資基金（venture capital funds），其中有七個特定的基金，與柏克萊有附屬協議（affiliation agreement），它們其中一個在亞洲，但大多數都在矽谷。它們通常能優先審視柏克萊的新創公司，然後投資。柏克萊從中獲得基金管理人經濟回報的一半，這筆錢又會回到柏克萊。
我們透過這種共生關係（symbiotic relationship），雙方都受益，與來自矽谷的外部基金建立雙贏。我們稱這些為共享附帶權益基金（shared carry funds），基金管理人會收到20％的投資收益，當中一半，也就是10％，會回到柏克萊，在金融領域的這種合作關係相對較新，已經持續了大約五年。
問：史丹佛大學同樣與矽谷關係密切，柏克萊怎麼與之互動呢？
答：在許多人心中，史丹佛和柏克萊是矽谷之所以成為矽谷的原因。我們是兩所偉大的大學，為科技和基礎研究提供動力，很多公司都來自史丹佛和柏克萊。史丹佛的校長約翰．萊文（John Levin）是一位經濟學家，我的領域也是經濟學，所以我們經常交談。
我們仍然是競爭對手，我們會爭奪教職員，但我們也是朋友。最近，他和我才談論一個關於量子計算（quantum computing）的新合作伙伴關係。雙方的競爭與合作，是矽谷如何成為矽谷，以及保持加州經濟活力的真正基礎。
海外合作！台灣是伙伴，攜手SkyDeck加速器
問：2025年，台灣在矽谷的新創基地Startup Island TAIWAN，和柏克萊SkyDeck加速器簽署合作備忘錄（MOU），台灣的科技部也與SkyDeck建立密切聯繫。您如何看待台灣創新團隊，與SkyDeck之間不斷發展的伙伴關係？
答：我過去是SkyDeck董事會主席，而且SkyDeck創建時我是商學院院長，所以我很了解SkyDeck。SkyDeck與世界其他地區的合作關係還不多，但都運作良好。我們對與台灣之間建立的合作感到非常興奮，確保SkyDec繼續與台灣和亞洲其他地區的新創活動保持聯繫，是其戰略重點之一。所以，我們將繼續大力支持像台灣這樣的合作關係。
問：您認為SkyDeck會否與包括台灣在內的其他亞洲國家，有更多機會或潛在合作？
答：是的，我認為合作機會正在擴大，這對SkyDeck來說，是一個不斷成長領域。如果台灣有興趣擴大與柏克萊合作，SkyDeck會非常樂意接受，也很感興趣。我們與日本在新創方面，也有不斷發展的關係。我們在義大利也有很大的合作伙伴，就是米蘭創新區（Milan Innovation District, mind project）。柏克萊在這個工業園區中，扮演加速器和新創孵化器的角色。
新創能量！解救資金寒冬，創造新經濟模式
問：對柏克萊來說，今年是重要的一年；有兩位柏克萊教授贏得諾貝爾獎。柏克萊如何繼續維持如此高品質的研究和創新，特別是現在面對資金挑戰時？
答：來自聯邦政府的研究資金正在削減，而且很可能會繼續減少，我們要怎麼彌補？這就是這本書（指《創業校園》）的用武之地。這本書討論：柏克萊如何參與更多到自身創造的經濟價值中？在過去，是透過智慧財產權，我們擁有專利，然後將技術授權給新創公司和大公司，獲得權利金。這個模式仍然存在，但不再是重心所在。
現在，柏克萊透過不同管道，獲取源自柏克萊的新創公司股權，以此創造一個研究資源飛輪（research resources flywheel），它將在未來，能更有力地推動柏克萊的研究。這就是我們在新創方面如此強大的一個優勢：我們創造了一種為研究提供動力的新經濟模式。
其他人也在看
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 9
超狂聯動！周杰倫x五月天阿信xF3合唱震撼曝光 言承旭鬆口：很珍惜這樣緣份
F3言承旭、吳建豪跟周渝民將在12月19到21日於上海的梅賽德斯奔馳文化中心開唱，並加入五月天主唱阿信，先前遇到會有新歌，5日突然上架由言承旭、吳建豪、周渝民跟五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，歌曲由周杰倫作曲、五月天阿信作詞，超狂的夢幻聯動轟動2025年的12月。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 3
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 64
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 152
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 138
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 9 小時前 ・ 48
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 83
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 96
房子登記名下就安全？「賭鬼爸偷賣房」警世錄：4種文件連家人都不能給
房子有可能會被偷賣，甚至是莫名其妙被過戶嗎？一名網友日前表示，他購入一間房屋後，就被要求房屋權狀要交給家人保管，卻發現家人竟想把房子偷偷賣掉，為此請教廣大網友該如何是好。針對這類不動產糾紛問題其實並不罕見，甚至是曾發生在台灣、號稱「台版地面師」的不動產詐騙事件，究竟原PO要如何避免憾事發生，不少人也紛紛給出建議。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 16
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 487
中職》一軍年資滿3年即可行使海外FA 彭政閔認為制度應檢討
中職規章規定，一軍年資滿3年，即可申請行使海外FA自由球員權利，味全龍投手徐若熙今年季後取得資格，並行使海外FA權利，可望轉戰日職軟銀鷹，中信兄弟二軍總教練彭政閔認為，一軍年資滿3年即可申請行使海外FA權利，這項規定值得討論。韓職的規定是，球員一軍年資需滿7年，才能行使海外FA權利，年限比中職還長很自由時報 ・ 2 小時前 ・ 7
天生好命！「婚姻運」最旺的星座Top4！金牛正財能量磁場強，「冠軍」旺夫旺家還持續旺己～
在人生的重大選擇裡，「婚姻運」是一種比戀愛運更難得的幸運。有些星座女子天生帶著旺夫、旺家、旺自己的能量，不只遇到好對象，還能在婚後過上越來越順、越來越被愛的生活。以下四大星座女，就被大家公認是「婚姻體女人我最大 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 28
美債恐遭血洗！華爾街示警：新任Fed老大竟是「背後兇手」？
美國聯準會（Fed）新主席遴選進入倒數階段，知情人士透露，川普政府首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）出線機率相當高。然而，華爾街分析師警告，若由哈塞特接掌聯準會，美國公債市場恐面臨嚴峻考驗。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 10
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 2 天前 ・ 4
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 14 小時前 ・ 170
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 9