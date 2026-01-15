連結「鐽震案」記憶 邱毅疑1.25兆國防預算藏貪腐籲立院調查

前立委邱毅。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨前立委邱毅今（15）日在臉書粉絲專頁「邱毅『談天論地話縱橫』」發文，質疑行政院提出的1.25兆元國防特別預算僅有3500億元用於對美軍購，其餘9000多億元用途不明，疑似藏有貪腐空間。他個人強烈猜測，與2008年陳水扁政府時期，由他揭發的「鐽震案」相似，目的是製造戰爭恐懼以遂行貪污。邱毅呼籲在野黨成立專案調查，並要求相關當事人到立法院說明。國防部先前回應，1.25兆預算涵蓋國內產製及外購項目，強調透明度。

邱毅在文中強調，民眾黨主席黃國昌訪美返台後帶回的內幕消息，讓他聯想到鐽震案。他個人認為，1.25兆預算浮報嚴重，「用腳趾頭想都知道必有貪腐」，可能暗藏撈油水的「大戲」。他猜測，政府刻意散布2027年大陸武統台灣的說法，製造兩岸衝突與戰雲密布氛圍，目的是營造戰爭焦慮，藉由對美採購武器為名，行貪污之實。邱毅重申，這筆巨款是「民脂民膏、人民血汗」，絕不能等閒視之，應由在野黨推動調查，讓事件當事人接受立院詢答。

鐽震案始末可追溯至2008年總統大選後，當時民進黨輸掉選舉，陳水扁政府在520政權移交前，把握最後時機秘密成立台灣鐽震股份有限公司。根據維基百科及媒體報導，該公司於2008年1月28日設立，總部設於台北101大樓46樓，資本額達10億元，實收資本額8,000萬元，中國鋼鐵子公司中鋼機械投資5,000萬元，中華電信子公司中華系統整合投資3,000萬元；國防部預計出資45%（約4.5億元）。董事長為吳乃仁，主要業務為軍火買賣。

邱毅形容，陳水扁政府原以為鐽震公司能「秘不透風、瞞天過海」，但被揭發後引發政治風暴。2008年2月23日，國防部長李天羽因未能落實執行而請辭獲准，同日宣佈由蔡明憲接任國防部長；當天晚間，鐽震董事長吳乃仁宣佈鐽震解散。鐽震公司於2月29日召開董事會討論解散事宜，並於3月13日預訂解散，最終於4月7日正式登記解散。檢方後續調查，認定成立動機不單純，涉嫌洩密等，但相關人士如邱義仁、蔡明憲於高等法院獲判無罪。

國防部先前回應民眾黨「對美軍購只需3000億」說法時，強調「並非事實」，指1.25兆預算自2026年至2033年編列，用於強化防衛韌性及不對稱戰力，包含精準火砲、遠程飛彈等七大項目；其中國內產製約3000多億元，其餘為對外採購，並非僅限對美軍購。民進黨則強調每項預算均經美方研析，目的是全面提升國防能力。民眾黨宣稱將自提版本。國民黨則呼籲總統賴清德到立院國情報告。

