連綿雨（組詩）／袁帥

袁帥

1.鬥地主遊戲
你坐西北
我據東南
你出牌，我出牌
你壓我，我壓你
你不服輸，我不服輸
掀起一場又一場激蕩江山的風風雨雨
把我們牢牢吸附
你沾沾自喜，我自鳴得意
風漸停，雨漸止
你望著我，我望著你
滿臉倦色簇擁
站立不起
我忽然聽到天空中有一個聲音在說
春去秋來
半身沉迷其中的
兩只蝦子

2.連綿雨
許多年前，灰暗的天空
在我體內植入了一場連綿雨

終其一生，這顆種子
時不時在我體內發芽，蓬勃

帶給我陰冷、潮濕的春秋
無數心花都開不了

雨霧迷蒙，我很少望見晨昏
臉上空掛時間的果子

3.天 空
天空敞開心扉
把日記寫到每個人眼前，讓讀
於是白雲降落到我們心中
身子輕了又輕

天空敞開心扉
它在釀造著風雨和彩虹
風雨飄搖，是它丟失了太陽在流淚
彩虹高高地拉起橫幅
更是天空的率真
讓人仰視驚歎

