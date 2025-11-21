連綿雨（組詩）／袁帥

袁帥

1.鬥地主遊戲

你坐西北

我據東南

你出牌，我出牌

你壓我，我壓你

你不服輸，我不服輸

掀起一場又一場激蕩江山的風風雨雨

把我們牢牢吸附

你沾沾自喜，我自鳴得意

風漸停，雨漸止

你望著我，我望著你

滿臉倦色簇擁

站立不起

我忽然聽到天空中有一個聲音在說

春去秋來

半身沉迷其中的

兩只蝦子

2.連綿雨

許多年前，灰暗的天空

在我體內植入了一場連綿雨

終其一生，這顆種子

時不時在我體內發芽，蓬勃

帶給我陰冷、潮濕的春秋

無數心花都開不了

雨霧迷蒙，我很少望見晨昏

臉上空掛時間的果子

3.天 空

天空敞開心扉

把日記寫到每個人眼前，讓讀

於是白雲降落到我們心中

身子輕了又輕

天空敞開心扉

它在釀造著風雨和彩虹

風雨飄搖，是它丟失了太陽在流淚

彩虹高高地拉起橫幅

更是天空的率真

讓人仰視驚歎