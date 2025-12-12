連線報導／《超少女》首發預告！米莉愛考克看新聞才知錄取「我自己都很怕她」

DC電影《超少女》公開首支預告，由米莉愛考克（Milly Alcock）飾演「卡拉佐艾爾」，其實在此之前她已在《超人》搶先露面，掀起熱議，如今個人獨立電影將登上大銀幕，米莉愛考克和DC工作室聯合執行長詹姆斯岡恩、導演克雷格格里斯佩（Craig Gillespie）也在預告前分享拍攝心得。

此次將《超少女》接在《超人》後推出，而非選擇大眾較熟悉的神力女超人、水行俠、閃電俠等角色，詹姆斯岡恩解釋，Ana Nogueira的劇本他相當滿意，且超少女已經很久沒有出現在大銀幕，加上他非常喜歡湯姆金（Tom King）的原著漫畫《Woman of Tomorrow》，甚至在確定接下DC聯合執行長前，就已深陷其魅力。

米莉愛考克先以影集《龍族前傳》走紅，如今再接下DC要角重任，不過當時她會得知自己得到「超少女」這角色，是詹姆斯岡恩傳了封簡訊，內容附上一篇新聞報導連結，讓詹姆斯連忙澄清自己曾試圖先打電話給米莉，但當時她人正在澳洲的家，沒有接到電話。

接著米莉愛考克提到，其實離開試鏡現場時，她立刻就有強烈的預感和直覺會成功被錄取，並認為這個角色將會改變人生，雖然興奮不已，但她也坦承，隨之而來的是巨大的恐懼，「我該怎麼做到？我該如何把這個角色演好？」儘管有這些擔憂，她最終仍完成挑戰，堅定表示：「我做到了！」

DC工作室聯合執行長詹姆斯岡恩（左起）、《超少女》女主角米莉愛考克、導演克雷格格里斯佩參加線上記者會。（圖／華納兄弟提供）

米莉愛考克也為了角色進行大量特技訓練，為期四個半月每天早上五時半展開訓練，就算已經殺青一陣子，她現在仍保持這習慣。導演克雷格格里斯佩則迫不及待想讓觀眾看到米莉愛考克的表現，拍攝這類大製作電影，演員可能會很耗費心力，但每次把攝影機對準米莉時，她總能展現人性、脆弱、幽默甚至是力量，讓人怎麼看都看不膩。

預告中可見卡拉狂野不羈、邋遢的形象，米莉愛考克認為卡拉的優勢在於從不隱藏自己，「我自己都很怕她，她就是如此地忠於自我，我認為她完全可以能獨立應對困難或挑戰。」詹姆斯岡恩也說：「我們之前看到以女性為主角的英雄電影，大多都是完美無瑕的狠角色，但卡拉不是。」甚至這角色也不想成為所謂的超級英雄。

《超少女》前導預告以Blondie的《Call Me》作為配樂，可見「超少女」卡拉（米莉愛考克 飾演）將陪著Ruthye Marye Knoll（伊芙里德利Eve Ridley 飾演），尋找殺父仇人Krem（馬提亞斯修奈爾 Matthias Schoenaerts飾演）。傑森摩莫亞（Jason Momoa）則繼水行俠後化身為反派角色「暴狼（Lobo）」，但預告緊驚鴻一瞥。

傑森摩莫亞化身為反派角色「暴狼」。（圖／翻攝自預告）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北－紐約連線報導