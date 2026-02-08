連線專訪》《“咆哮山莊”》男星片場「喜劇摔」 全場笑翻停拍10分鐘

《“咆哮山莊”》日前在巴黎舉行首映會，左起沙扎德拉提夫、導演艾莫芮德芬諾、瑪格羅比以及雅各艾洛迪。（華納兄弟提供）

改編自同名經典文學的電影《“咆哮山莊”》中，沙扎德拉提夫與艾莉森奧利弗在片中飾演一對兄妹，分別與瑪格羅比、雅各艾洛迪有情感糾葛，兩人也與瑪格羅比有不少對手戲，艾莉森奧利弗說：「她絕對是個極具影響力的人物，她還生了寶寶，同時監製、主演電影，一天要進行上千次的服裝試穿，她既熱情、積極、專業又善良努力，你看著她還會心想『她何時還會崩潰啊？』」所以拍攝期間艾莉森奧利弗坦言自己對她充滿敬畏。

此外，請兩人互相稱讚對方的演技，沙扎德拉提夫幽默直呼：「天啊，艾莉森是史上最偉大的演員之一，我很享受和她在片場的每一刻，她真的太出色，總是能讓我大笑、心碎。」一旁的艾莉森則形容，沙扎德非常慷慨、樂於付出，「他替每個人留了發揮空間，就算我感到恐懼、不自信時，他也會用眼神讓你知道『我挺妳』，跟他演戲我非常放鬆。」

《“咆哮山莊”》中的艾莉森奧利弗日前出席在洛杉磯的電影活動。（華納兄弟提供）

艾莉森還補充沙扎德在片場非常搞笑，其中一場戲沙扎德必須「蒙眼捉人」，但導演要沙扎德在抓人前先滑倒一次，艾莉森笑說：「結果他不知從哪使出一個超誇張、像鬧劇般的『喜劇摔』，他在空中停頓了三秒，整個人飛出去然後重摔在地上。」沙扎德隨後立刻跳起來，讓全場都在狂笑，拍攝必須暫停10分鐘。艾莉森補充，「我當時每天都要看那段影片來讓心情變好，我真覺得應該有人把那段影片釋出。」

《“咆哮山莊”》中沙扎德拉提夫飾演瑪格羅比的丈夫，右為導演艾莫芮德芬諾。（華納兄弟提供）

電影在情人節前夕上映，被問到若是情侶一起觀賞電影，希望能看到什麼樣的反應？艾莫芮德芬諾期望，「我希望我每一部電影是『大聲』的，希望大家在觀看時能大笑、哭泣、尖叫。所以我希望情侶們離開戲院時，會是一種嚎啕大哭與生理興奮的結合。」而沙扎德拉提夫搞笑表示，「 因為上映那天也是『13號星期五』，我希望他們看完後不會分手。」不過最後不忘補充：「我希望他們能從錯誤中學會溝通。」

