連線專訪》瑪格羅比《“咆哮山莊”》談禁忌之戀 被封伊莉莎白泰勒等級

瑪格羅比（右）、雅各艾洛迪主演《“咆哮山莊”》，即將在13日情人節前夕上映。（華納兄弟提供）

改編自同名經典文學小說，電影《“咆哮山莊”》即將在情人節前夕13日上映，本片找來「人間芭比」瑪格羅比、新生代男神雅各艾洛迪主演，其他演員還包括周洪、沙扎德拉提夫以及艾莉森奧利弗等人。日前導演艾莫芮德芬諾與演員沙扎德拉提夫、艾莉森奧利弗分別接受本報專訪，儘管電影還未上映，但充滿情慾的預告，卻引發不少書迷的爭論，對於外界這些雜音是否會成為壓力？艾莫芮德芬諾大方回應，「我對此感到無比感激，大家願意去討論它。我唯一能做的，就是做出讓自己有感覺的電影，並期望在別人身上產生共鳴，你不可能做出讓大家都喜歡的東西。」

艾莫芮德芬諾過去曾以《花漾女子》奪得奧斯卡最佳原創劇本獎，她的創作風格華麗又大膽強烈，十分具有個人特色，不過原著除了兩位主角的愛情之外，最大看點是「復仇」，不過電影中卻捨棄復仇，將主軸放在兩人之間的情感，艾莫芮德芬諾坦言，自己實在太愛這部作品，但永遠不能奢望完美改編如此複雜的作品，「所以我真正想做的是回顧我青少年時期第一次讀本書的感受，那件會留在我心底的東西，那就是男女主角之間的愛情。」

曾獲奧斯卡最佳原創劇本獎的導演艾莫芮德芬諾（前排右）與瑪格羅比（前排左）、雅各艾洛迪（前排中）合作《“咆哮山莊”》。（華納兄弟提供）

原著《咆哮山莊》是一部超越常規、反叛的作品，在最初問世時震驚世人，當時也有不少批評聲浪。艾莫芮德芬諾認為，「我一直覺得這是一部非常現代的作品，因此我想製作出讓現在的觀眾也感到共鳴的作品，而本書核心我覺得是『抉擇』，每個人在成長過程中，生活中的核心問題是『你會選擇什麼』，每個人至今仍會面臨的抉擇，那就是在安全、舒適、穩定，或是那種超凡脫俗但危險且充滿妥協的愛之間做選擇。」

由於是改編世界聞名的經典，艾莫芮德芬諾提到，「最具挑戰的部分是我知道自己有多愛它，因此我必須學會原諒自己，因為我無法拍出符合每個人心目中想像的那本書。」她邀請葛萊美獎得主酷娃恰莉替本片製作主題曲前，將劇本寄給對方，並只問了對方「這讓妳感覺到什麼？」艾莫芮說：「這是我想做的事，我該如何把這種很私人的感受轉化為電影。」

《“咆哮山莊”》被稱是今年度最充滿情慾的話題之作，讓不少觀眾都相當期待。（華納兄弟提供）

瑪格羅比除了是本片主演，也是監製，但事實上她是先接下監製一職，在看過劇本後才決定自己來挑戰凱西一角。艾莫芮德芬諾先是稱讚瑪格羅比才華極其出眾，並且透露自己跟全世界的人一樣愛他， 「瑪格製作了我所有電影，我一直以來寫完劇本都會寄給瑪格，瑪格毛遂自薦演出，讓我很開心，因為我內心深處對凱西這個角色的定位，是需要像傳奇女星伊莉莎白泰勒那種等級的巨星。」

她讚瑪格羅比能夠在這一刻展現幽默，下一刻卻又令人心碎，「瑪格擁有那種能讓我們投入情感並愛上她的魅力。」她更自曝自己每一次看這一部電影，都會想著：「天啊，這就是凱西，這就是瑪格，她太棒了。」另外，飾演男主角希斯克里夫青年時期的演員正是歐文庫柏，他才以《混沌少年時》接連斬獲艾美獎、金球獎最佳男配角，創下最年輕紀錄，艾莫芮德芬諾回憶當時《混沌少年時》還未放映，「他全憑才華和非凡天賦，他跟夏洛蒂合作了幾場戲都展現出令人難以置信的對手戲。」

