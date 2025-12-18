連線山海屯城打造全民運動網 台中7年啟用10座運動中心

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】

▲打造孩子安心、快樂運動的環。台中市長盧秀燕上任7年來，持續推動「酷城市、酷運動」政策，以全民運動、全齡共享為核心，大規模布建城市運動網絡，成果已明確展現在市民生活中。市府累計啟用6座國民暨兒童運動中心、4座兒童運動中心，並同步新增超過20座公有運動設施，讓山線、海線、屯區及市區全面到位；隨著場館穩定營運，國民暨兒童運動中心年度使用人次已突破400萬，預估明年將挑戰500萬人次，顯示台中已從「有運動設施」邁向「全民在運動」的城市型態。

運動局表示，國民暨兒童運動中心是市府推動全民運動的重要關鍵，也是市長對市民的具體承諾。台中領先全國打造兒童專屬運動空間，讓運動從小扎根，今年豐原、清水及太平三座國民暨兒童運動中心陸續啟用，象徵山、海、屯三大生活圈運動資源全面到位，市民無論居住在哪一區，都能就近使用設備完善、全天候的室內運動場館。

運動局指出，7年來市府從社區型、區域型到大型場館系統性佈建，已讓運動設施成為日常生活的一部分。國民暨兒童運動中心使用人次逐年攀升，不僅反映市民對運動空間的高度需求，也顯示市府投資方向符合實際使用趨勢，在設施量能與市民滿意度上，台中均名列全國前段班。

運動局說明，在既有成果基礎上，市府持續擴充運動服務量能。設有中部唯一專業滑冰場的北屯國民暨兒童運動中心，連同烏日全民運動館、西區兒童運動中心，均規劃於明年陸續啟用；大龍全民運動館也預計於明年上半年開工。國際級運動場館方面，「台中巨蛋」工程已於今年6月完成開挖，正式邁入主體結構階段，為台中運動史寫下重要里程碑；「國際足球運動休閒園區」工程亦穩健推進，預計115年完工、116年上半年啟用，持續提升城市大型賽事與訓練能量。

除硬體建設外，市府同步推動全民參與。運動局補充，台中不僅引進世界經典棒球賽、全球極限體能鋼鐵大賽等國際賽事，每年也辦理超過60場路跑活動，並透過連續9年榮獲中央「特優獎」肯定的「運動i台灣2.0計畫」，推動超過3,000場次全民運動課程，讓不同年齡層、市民族群都能找到適合自己的運動方式。

運動局強調，從基層扎根到國際接軌，台中已逐步建構完整的全民運動網絡，讓運動成為市民日常、城市文化的一部分。未來市府將持續完善設施布局、擴大參與族群，讓全民共享運動成果，穩健邁向健康、宜居、充滿活力的運動城市。