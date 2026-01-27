連線訪問》《有聲之年》2大男神火花太強 導演一覺醒來對調角色

喬許歐康納（左）與保羅麥斯卡（右）兩位當紅新生代男星合作《有聲之年》。（UIP提供）

由新生代演員中最受關注的男星保羅麥斯卡、喬許歐康納主演的時代愛情片《有聲之年》，即將在30日上映，本片藉由聲音描繪一段跨越20世紀、充滿遺憾卻深刻的愛情故事。導演奧利佛艾爾曼紐斯與原著兼編劇班沙特克日前一同接受線上訪問，兩位主演展現出超乎預期的化學反應，奧利佛說自己與保羅、喬許認識多年，而他與兩人的品味相近，這次一拿到故事時就想到他們。起初兩人的角色是對調的，但觀察到他們連日來的互動，讓他在某一天醒來時，做出將角色互換的重大決定。

保羅、喬許加入劇組初期，角色和電影中所見的版本相反，奧利佛解釋為何會做如此大的更動，「我會這麼做的原因，是因為我已逐漸了解他們，我只是感覺到那才是他們之間正確的互動。」這次的合作也讓奧利佛形容，就像是在和好朋友一起工作，「我們彼此感到非常安全且互相信任，說實話，這是我和演員之間，建立過最令人滿意的關係之一。」

保羅麥斯卡（左）與導演奧利佛艾爾曼紐斯（右）合作《有聲之年》。（UIP提供）

對於兩位演員的表現，讓班相當驚喜，「當奧利佛把鏡頭對準他們，而他們對某一句台詞或對對手演員的反應產生回應時，就會創造出一種我事前完全無法預測的、近乎煉金術般的全新層次。」喬許飾演的角色原著並不存在，他特別稱讚喬許，「在大衛（喬許飾）這個角色上，他的方式讓角色多了深度。」

打破過往同志電影的悲情框架，電影並未強調兩人如何克服困難相愛，也未把「兩個男性的愛情」當做故事的衝突。對此，奧利佛認為，「我非常喜歡這部原著短篇小說的原因之一就是故事並非把主軸放在兩個男人如何在時代限制下想辦法在一起，而是他們不受拘束，認為世上還有其他人以及更多可能性。」班也補充：「我認為刻意去抗拒那些早就聽過的老套敘述，反而可以讓角色更加立體，也讓他們擁有更多深度。」

導演奧利佛艾爾曼紐斯希望《有聲之年》可以長久停留在觀眾心中。（UIP提供）

電影中最後藉由留聲機，傳達出那些幾十年來「未說出口的話」，給觀眾留下餘韻。奧利佛坦言，自己比起觀眾看完電影後，能有什麼感受，他更想知道電影是否有拋出疑問、是否會在觀眾心中停留一段時間。他分享，「我看完電影後，會感覺到第二天仍然有能讓我思考的東西存在，我希望這部片能成為一個關於我們生命、學習、失去與關係的提問。」

