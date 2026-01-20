連總統也被冒名！收到「賴清德」寄的信別回 刑事局示警是詐騙

賴清德遭不明人士冒用總統名義發送電子郵件。（總統府提供）

囂張詐騙連總統都冒用！民眾近日收到「總統賴清德」寄的電子郵件，以攜手為國家發展貢獻力量的名義，企圖誘騙民眾回覆，進一步蒐集個資或進行詐騙；刑事局今天（20日）呼籲，相關郵件並非由總統府發出，詐騙集團刻意營造合法聯繫管道的假象，取得收件人信任，國人務必提高警覺。

警方指出，這封冒名總統的電子郵件於1月19日17時43分透過Gmail寄發，內容以「您好！我是賴清德」開頭，接著提到若有關於「公民發展」的問題可寄信至所謂「個人郵箱」，並要求收件人先回信才能繼續討論其他事情，還喊話「希望攜手為國家發展貢獻力量」。

警方分析這類郵件是典型釣魚手法，先誘導民眾建立聯繫，之後再透過各種話術或情境進行詐騙或套取個人資料；民眾若收到可疑郵件，應立即刪除，切勿點擊連結、下載附件或依指示操作；如已回覆或提供資料，應盡速變更帳密並留意帳戶異常情形。

刑事局強調，冒用總統名義寄送郵件已涉犯《刑法》偽造文書等罪嫌，目前刑事局科技犯罪防制中心蒐集相關事證積極偵辦，並將通知網路平台及相關業者協助下架不法內容，阻斷詐騙訊息擴散。刑事局提醒，詐騙集團常利用社會矚目人士名義製造信任感，民眾應保持查證習慣，對來路不明的訊息「多一分警覺、少一分損失」，共同防堵詐騙危害。 ★ 《鏡新聞》提醒您：凡遇可疑電話，不論手機或市話，可撥打「反詐騙諮詢專線165」電話，由專業人員為您提供協助。





