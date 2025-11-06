連總統都敢動！墨西哥總統遭性騷憤提告：我若不報案，其他女生該怎辦

編譯莊佳芳／綜合報導

墨西哥總統薛恩鮑姆4日遭一名男子公然猥褻，該男子趁她與群眾互動時，摟肩並試圖觸碰胸部、親吻頸部，事後影片曝光引發譁然。

薛恩鮑姆已於5日正式提起告訴，嫌犯隨後被拘留。據了解，該男子當天還騷擾了其他女性。薛恩鮑姆強調，這次事件凸顯女性在墨西哥所面臨的性暴力風險，她也藉此機會公開讚揚遭不公平對待的環球小姐墨西哥代表波希，並稱女性在發聲、參與的時候，才是最美的。

對猥褻犯提起告訴

場景倒回當地時間4日，當時墨西哥首位女總統​​薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）正從總統府步行前往教育部，途中與民眾握手、合影。突然一位似乎喝醉的男子，摟住薛恩鮑姆的肩膀，試圖觸摸她的胸部，並親吻她的脖子，薛恩鮑姆當下禮貌地微笑後，便走開了。薛恩鮑姆表示，她在事後看到影片，才知道發生這件事。

《華盛頓郵報》報導，薛恩鮑姆已經於5日正式提起告訴，目前該男子目前已被拘留，據了解，該男子當天不只騷擾了薛恩鮑姆，還騷擾了該地區其他女性。薛恩鮑姆表示，「這是作為女性我所經歷的，也是國家中的所有女性可能會經歷的。」

她強調，如果連她都不報案，「那所有墨西哥女性將會被置於什麼樣的處境？如果他們連總統都這樣對待，那我們國家所有年輕女性又會遭遇什麼？」

薛恩鮑姆在學生時期就曾遭遇過類似事件，她在4日的演講中提到，性騷擾應該被定為刑事犯罪，而她也將就這個議題，組織一場活動。她堅稱，這種事情不應該發生，任何人都不應該侵犯他人的個人空間，而男性也不應該在未獲同意下，侵犯女性空間。

​​薛恩鮑姆堅持走進人群，貼近人民。（圖／翻攝自X平台 @Claudiashein）

墨西哥女性處在不友善的環境

墨西哥女權主義倡議者格雷羅（Aracelia Guerrero）表示，若連總統都會發生這種事，那一般女性怎麼辦？她補充，「這體現了我們（指女性）現在所處在大男子主義下的風險」。國會議員歐特加（Ivonne Ortega）表示，這次襲擊表明女性處在的極度不安全狀態。

代表墨西哥參加2025年環球小姐選美比賽的波希，雖然遭受不公平對待，但仍勇敢為自己發聲，獲得其他參賽者的支持。（Fatima Bosch）（圖／翻攝自IG @Fatima Bosch）

墨西哥國家統計局一份2022年的報告指出，15歲以上的女性中，有7成的人表示曾遭受過某種形式的暴力，比2016年上升了4個百分點。歐特加同時也感嘆，這就是現在墨西哥數百萬名女性每天都要面對的現實。

薛恩鮑姆在5日的演講中，也讚許代表墨西哥赴泰國參加2025年環球小姐選美比賽的波希（Fatima Bosch），她被賽事總監辱罵後，勇敢地為自己發聲。薛恩鮑姆引述一句長期被用於使女性噤聲的西語俗諺「Calladita te ves más bonita.」（你安靜的時候更漂亮。）薛恩鮑姆反駁道：「女性在發聲、參與的時候，才是最美的。」

總統的安全疑慮

本月1日，烏魯阿潘市（Uruapan）的市長羅德里格斯（Carlos Alberto Manzo Rodríguez）才在亡靈節活動中遭暗殺，此次事件，也讓總統的維安再次受到討論。但薛恩鮑姆5日表示，她不會改變走上街頭與群眾互的方式，「我必須貼近人民」，她說。

