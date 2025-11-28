連續七年米其林推薦！台北高檔餐廳「Orchid蘭」宣布明年歇業

台北知名高檔餐廳「Orchid蘭」近日宣布，將於2026年1月31日正式結束營業，結束其長達九年的經營歷程。「Orchid蘭」自2016年開幕以來，因其精緻的餐點、優雅的用餐氛圍及優質的服務，連續七年（2018年至2025年）榮獲「米其林推薦餐廳」的殊榮，成為不少饕客心中的美食地標。

餐廳業者於官方社群平台發文指出，過去九年間，他們有幸與世界各地的主廚合作，並見證了無數顧客在餐桌上留下的珍貴回憶。業者提到：「這不是結束，更像是故事來到最值得停下的篇章。」並表示結束營業是為了迎接下一段旅程。

為了回饋顧客，「Orchid蘭」推出了多項優惠活動，包括平日午晚餐88折以及經典招牌「雞蛋糕」的回歸，邀請顧客在餐廳熄燈前再次造訪，為這段美食旅程畫下圓滿句點。

位於台北市大安區的「Orchid蘭」以其高檔的用餐空間和創新料理聞名，消息一出，不少消費者表示惋惜，並計劃在餐廳結束營業前再度光顧。

