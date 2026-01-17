連續三週末輔選張啓楷 柯文哲：相信最後一定會當選

嘉義縣 / 綜合報導

備戰地方選舉，民眾黨前主席柯文哲率領黨中央核心戰力，南下嘉義為市長參選人張啓楷站台，柯文哲更強調，藍白只會共推一組候選人，自己也相信張啓楷最後一定會當選，對此，國民黨主席鄭麗文回應，依照提名辦法，會先以協調優先，但眼下備戰腳步不停歇，柯文哲太太陳佩琪也把握假日輔選。

民眾黨前主席柯文哲VS.民眾黨嘉義市長參選人張啓楷說：「(台灣的選擇，柯文哲)。」一登場瞬間引爆歡呼，民眾黨前主席柯文哲VS.民眾黨嘉義市長參選人張啓楷說：「我現在你知道，是張啓楷第一位助選員。」民眾黨前主席柯文哲趕緊強調自己是「抬轎的」。

而主角嘉義市長參選人張啓楷，反倒比劃起手勢，起鬨聲浪再強一點，連續3個週末南下為張啓楷站台，更動員民眾黨中央核心戰力助陣，一早8點從市場出發，跟攤商、民眾握手寒暄，只是焦點似乎都在「第一助選員」，民眾黨前主席柯文哲VS.支持者說：「你是當台北市長的時候我有選你，哇妳怎麼那麼厲害還拿『可達鴨』來。」

像是柯粉見面會，但一同掃街的還有黨籍議員參選人，讓柯文哲忍不住提醒，民眾黨嘉義市議員參選人林昱孜VS.民眾黨前主席柯文哲說：「妳自己也要被看到，有。」而面對嘉義選戰，柯文哲為藍白合進度踩油門，民眾黨前主席柯文哲說：「但是藍白一定只會合推出一組候選人，然後我也相信張啓楷一旦出線以後，他一定比對手好，所以最後一定會當選。」

對此國民黨主席鄭麗文也回應，將會先敲定國民黨提名人選，接著再啟動跟民眾黨的協調機制，但備戰腳步不停歇，柯文哲太太陳佩琪也把握假日輔選，一南一北當起最強母雞，發揮創黨主席影響力。

