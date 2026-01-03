連續五年台灣霸榜 全台最會賣的還是這輛休旅

記者鍾釗榛／綜合報導

2025年台灣全年新車總銷量為41萬4,436輛。（TESLA提供）

隨著2025年12月掛牌數出爐，台灣全年新車市場正式定案，總銷量為41萬4,436輛，較前一年略有下滑。不過在整體買氣保守的情況下，仍有多款車型逆勢成長，成為市場中的亮眼焦點。

Corolla Cross穩坐神車寶座

Toyota Corolla Cross連續第五年稱霸全台，以44,813輛的成績再度刷新存在感，年成長高達32.6%。即便去年底才進行小改款，買氣依舊火熱。RAV4則以 19,590輛守住亞軍，雖進入產品末期，銷量僅小幅下修，也讓即將登場的第六代備受期待。

Toyota Corolla Cross連續第五年稱霸全台。（圖／記者鍾釗榛攝影）

J Space、Model Y成黑馬

中華CMC J Space在完整銷售年度中一舉擊敗Town Ace，不僅拿下國產小型商用車冠軍，更衝上全台第三名，露營與多功能用途成為關鍵賣點。Tesla Model Y 則在年底交車爆發助攻下，全年達13,384輛，年增55%，超越Lexus NX，成為豪華品牌銷售王。

Tesla Model Y全年銷售達13,384輛。（TESLA提供）

轎車只剩一席

前十名榜單幾乎被休旅車包辦，唯一的轎車代表是Toyota Altis，但年銷量已跌破萬輛。Honda陣營中，HR-V首度超越CR-V成為品牌銷售一哥，年增幅高達 41.5%，顯示小型休旅仍是市場主流。

HR-V首度超越CR-V成為品牌銷售一哥。（翻攝HONDA網站）

2025年台灣汽車銷售榜

1.Toyota Corolla Cross：44,813輛

2.Toyota RAV4：19,590輛

3.CMC J Space：16,842輛

4.Toyota Town Ace：16,035輛

5.Toyota Yaris Cross：15,537輛

6.Tesla Model Y：13,384輛

7.Lexus NX：11,094輛

8.Toyota Altis：9,862輛

9.Honda HR-V：9,249輛

10.Honda CR-V：9,110輛

