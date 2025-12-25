連續兩個月全面封鎖！川普禁委國石油出海 經濟施壓逼馬杜洛下台

編譯張渝萍／綜合報導

美國總統川普對委內瑞拉改採經濟施壓！路透24日報導指，白宮已下令美軍至少在未來兩個月內，將重心幾乎全放在「封鎖隔離」委內瑞拉石油的行動上，顯示相較軍事行動，川普政府更傾向以經濟手段而非軍事手段來向委國施壓。

報導指，該匿名官員24日受訪指出，雖然軍事選項未被剔除，「但現在重點是制裁、施加經濟壓力，以達成白宮所尋求的結果。」該官員表示，目前的行動已對總統馬杜洛（Nicolas Maduro）造成壓力，「美國也相信，若委內瑞拉未同意對美國作出巨大讓步，該國將在一月底前面臨經濟災難。」

儘管美國總統川普對委內瑞拉問題上的具體目標始終語焉不詳，但路透先前報導指，他私下曾向委內瑞拉總統馬杜洛施壓，要求他下台離開國家。川普22日也表示，馬杜洛下台離境將是「明智之舉」。

川普過去不斷指控委內瑞拉輸送大量毒品至美國，因此數月來持續轟炸被稱載有毒品、源自南美洲的船隻。許多國家譴責這些行動屬於法外殺戮，而這些被轟炸的船隻是否為運毒船也有爭議。

川普也多次威脅要開始轟炸陸上的毒品基礎設施，並已授權中央情報局（CIA）對委國展開祕密行動。

本月稍早，美國海岸防衛隊已在加勒比海攔截兩艘滿載委內瑞拉原油的油輪。白宮官員24日指出，海岸防衛隊正等待增援、準備對第三艘受制裁船隻「Bella-1」的空載船隻。

委內瑞拉駐聯合國大使蒙卡達（Samuel Moncada）23日表示：「威脅不是委內瑞拉，威脅是美國政府。」

該名受訪的白宮官員並未詳細說明，美軍「幾乎著重」於攔截委內瑞拉石油究竟代表著什麼。美軍在全球各地皆有部署，但多數任務與能力與海上攔截無直接關聯。

五角大廈已在加勒比海集結龐大的軍事力量，部署超過 1 萬 5000 名士兵，其中包括一艘航空母艦、另外 11 艘軍艦，以及十多架 F-35 戰機。雖然其中部分資產可用於協助執行制裁，但其他裝備（例如戰鬥機）並不適合此類任務。

美國23日在聯合國表示，將在「最大程度上」施加並執行制裁，以剝奪馬杜洛的資源。

聯合國專家譴責該封鎖行動，指出此類使用武力的行為被視為「非法的武裝侵略」。

