連續兩年擊敗台股大盤！ 6檔台股基金今年績效衝破4成

[Newtalk新聞] 由谷歌（GOOGL）及亞馬遜（AMZN）支持的 AI 新創公司 Anthropic 有望在明年首次公開發行（IPO）；早已在 AI 軍備競賽佔有一席之地的 OpenAI，也正為有望成為史上規模最大 IPO 做準備。

AI 發展火熱，技術居於關鍵地位的台廠供應鏈大啖紅利，國內法人紛紛看好大盤點位有望站上 30,000 點大關；而台股基金也進補，績效前段班者，今年來更繳出領先大盤逾 25% 的成績單。其中，凱基台灣精五門不僅連續兩年打敗大盤，更是唯一連續兩年進入績效 10 強榜的台股基金，無疑是市場中的佼佼者。

台股近兩年表現不俗、迭創新高，加權指數今年來含息報酬率約兩成，去年則逼近三成，不過統計台股基金績效，有 18 檔表現更為亮眼，已連續兩年打敗大盤。

在這之中，今年來表現前十名的台股基金，分別繳出 38%～47% 不等的含息報酬率，而前五強「凱基台灣精五門基金」、「路博邁台灣 5G 股票基金T累積級別（新臺幣）」、「安聯台灣大壩基金＿A類型＿新臺幣」、「國泰小龍基金＿新台幣」、「統一龍馬基金」、「復華復華基金」更是無畏今年四月遭遇對等關稅亂流，逆勢衝出逾 40% 績效，亮眼表現難以忽視。





主動基金的作用，是透過基金經理人基於專業分析與研究，主動選股並調整投資組合，以達到「打敗大盤」或特定投資目標，創造優於市場平均的超額報酬。與被動基金不同，主動基金不只是追蹤指數，更積極應對市場變化，例如避開風險公司、布局潛力題材等。

理財專家觀察，凱基台灣精五門不僅近兩年成績單一騎絕塵，更在今年四月關稅戰期間展現強勢抗跌能力，應證其具追漲抗跌實力。而其之所以能有如此突出表現，就是因為台股的 AI 供應鏈具有高獲利能見度，且估值水準相對較低的優勢；在 AI 實際需求持續暢旺的現況下，台廠作為重要供應鏈必能分到一杯羹。

凱基台灣精五門研究團隊表示，受惠 AI 發展，預期今年台灣 GDP 增長將超越去年，支撐台股獲利穩健，且明年的台股獲利年增率也有望高於今年，後市可期。而 AI 相關族群在股市上演獨角戲已久，明年台股獲利動能有望走向相對均衡，無論是消費性電子或表現相對疲弱的傳產，都有重見曙光的機會。台股長線優勢明顯，投資人可考慮透過台股主動式基金參與成長紅利、共享多頭行情。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

