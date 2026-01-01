連續兩年跨年晚會鬧事！ 台南男「鄭方形」遭警帶回送辦

【記者莊曜聰／台南報導】台南市一名鄭姓男子前年指控2歲女兒在幼兒園遭性侵，又稱教育局吃案，多次大鬧官署還拍片上傳網路「討拍」，案件去年2月檢方偵辦後「不起訴」，6月法院也「駁回再審」，但鄭男不僅仍持續在網路「炒冷飯」試圖帶流量，昨天跨年晚會又跑到現場鬧事，維安警力迅速介入維持秩序，因涉及妨害公務，詢後將移送地檢偵辦。

鄭姓男子脫序行為不只一樁，前年開始他頻繁以2歲女兒遭性侵為由，前往市府教育局、幼兒園大鬧，聲稱「真相被掩蓋」又拍片上傳自己的YT頻道，博取同情外也被外界質疑蹭流量，雖均查無實證，但吃了流量紅利的鄭男食髓知味，2025年跨年晚會時就曾在現場施放懸掛「黃偉哲性侵案監視器交出來」的氣球，引發爭議。

鄭男女兒疑遭性侵案件，2025年2月檢方偵查終結不起訴，6月也被法院駁回再審，鄭男仍持續在網路發布影片，與行政調查及司法判決結果不符，試圖「帶風向」，又多次騷擾第一線公務人員，甚至有人不堪其擾選擇辭職，昨天跨年晚會前，鄭姓男子就預告會再到場鬧事，但北捷事件後大型活動維安警力加倍，他先被勸離現場，卻又「肘擊」員警，被妨害公務帶回偵辦。

南市府強調，雖尊重言論自由，但一切行為仍須以遵守法律、維護公共安全與社會秩序為前提。針對鄭男影響社會秩序、影響公務運作，以及散布不實訊息之行為，將依法蒐證處置；市長黃偉哲今早參加元旦升旗受訪時說，鄭男家中女童的司法案件已有判決，應該尊重司法，他在跨年晚會的行為造成市民不安與反感，令人感到遺憾。

2025台南「好Young跨年晚會」時，鄭男就曾施放氣球鬧事。資料照

