連續六年助弱勢 觀光協會再度號召寒冬送暖

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】今年溫度較往年更冷，而最近又有入冬以來最強冷氣團報到，為了讓寒士在寒冬中感受到來自社會的溫暖，嘉義市觀光協會已連續六年號召會友與社會大眾共同投入愛心行動，1/20日再度發起發起寒冬送暖關懷社會弱勢活動，並至人安基金會嘉義平安站致贈關懷物資，也獲得包含嘉義市商業會、嘉義市和平扶輪社、黃敏修市議員、快又潔洗衣公司、吉泰旅行社、旺萊山食品、月桃故事館、新明津美食餐廳、嘉冠喜煎餅、群香茶業及多位善心人士響應支持，更希望透由捐贈社會公益的過程中，以慈愛善心與關懷的行動，拋磚引玉為社團及社會注入一股溫暖而堅定的善力暖流。

一早就有 寒士 頂著低溫來領取救濟物資。（圖／記者郭政隆攝，2026.1.20）

活動當天，一早就有很多寒士頂著低溫排隊，許多來領取救濟物資的寒士，他們感謝各界伸出愛心的雙手，在寒冬中溫暖他們的身心，對於嘉義市觀光協會的善心義舉感到窩心；嘉義市觀光協會志工們熱心的親手分發保暖物資，並貼心提醒寒士注意禦寒與身體狀況；這些看似簡單的舉動，不只溫暖了身體，更撫慰了人心。志工們用行動傳遞尊重與關懷，讓寒士在艱難的生活中，看見希望，也感受到被理解、被在乎的力量。

嘉義市觀光協會理事長張裕隆。（圖／記者郭政隆攝，2026.1.20）

嘉義市觀光協會理事長張裕隆表示，寒流一波接一波報到，協會秉持「人飢己飢、人溺己溺」的精神，持續扛起企業與社團的社會責任，此次，集合會友及善心單位的捐助力量，準備保暖物資與加菜金，並於活動現場為寒士送上便當及春節禮金，希望在歲末年終之際，讓困頓中的朋友感受到社會沒有忘記他們；期待透過實際行動，凝聚更多社會資源，讓溫暖在城市中持續流動，讓每個角落都能被愛照亮。

向來關心弱勢族群的嘉義市議員黃敏修。（圖／記者郭政隆攝，2026.1.20）

向來關心弱勢族群的嘉義市議員黃敏修，在出席今天關懷活動時指出，面對入冬以來一波波寒流來襲，許多弱勢街友的生活更加艱辛，感謝嘉義市觀光協會攜手人安基金會及多家善心單位，共同發起「溫暖寒冬・點亮希望」關懷行動，於寒冬中即時送上保暖物資與加菜金，讓需要幫助的朋友感受到社會的溫暖；照顧弱勢不分季節，更需要長期投入與公私協力，未來也將持續關注寒冬期間弱勢族群的生活需求，攜手社會各界，讓嘉義成為一座有溫度、彼此扶持的城市。