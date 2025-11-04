連續性血糖監測器 助攻糖尿病控制

彭瓊慧醫師說明，透過連續性血糖監測器即時數據，可清晰觀察到王姓主廚在用餐完畢半小時後的血糖波動曲線及數值。（圖：奇美醫院提供）

42歲王姓男主廚體重125公斤，今年初燙傷住院期間意外發現罹患第二型糖尿病與嚴重脂肪肝，住院期間每日需施打四針約120單位胰島素控制血糖。出院後，透過連續性血糖監測器（CGM）的即時數據結合一周打一劑瘦瘦針，3個月後成功停用胰島素；6個月後糖化血色素降至5.9%，體重減至目前體重96公斤，搖身一變成為型男主廚。因治療效果卓越，王主廚更不遠千里，從花蓮來到台南持續追蹤治療，歡慶成年後體重最輕盈的時刻，目前僅需口服一顆降血糖藥與每週一次瘦瘦針，血糖穩定、生活品質大幅提升。

奇美醫院代謝減重中心暨內分泌新陳代謝科主治醫師彭瓊慧指出，連續性血糖監測器能幫助病人看見自己的血糖曲線。傳統指尖血糖多在測量空腹值，但餐後與點心時段才是血糖大波動的盲區。最新的美國糖尿病學會指引已建議任何使用胰島素的糖尿病病人，甚至使用口服藥物的第二型糖尿病病人，都可使用連續性血糖監測器來達成血糖監測與控制。

許多病人以為番薯是健康食物，但透過CGM數據化觀察，卻發現番薯可能導致餐後血糖「暴衝」，若搭配蛋白質、脂質，或將番薯冷藏再食用，升糖幅度就明顯降低。這說明了個人化控糖的重要性，CGM幫助人們真正理解自己的身體反應，讓「飲食不再只是理論，而是科學。

彭瓊慧說明，瘦瘦針最初是為糖尿病控制所研發的藥物，如今更成為結合減重與代謝控制的重要利器。這類藥物的控糖效果在施打第一天就可見，若與胰島素並用，必須謹慎監測血糖並逐步調整劑量。此時，連續性血糖監測器正是同時使用胰島素及瘦瘦針的最佳安全夥伴，能即時偵測血糖變化、避免低血糖，並協助醫師個別化調整治療策略。

彭瓊慧強調，高劑量瘦瘦針可達到類似減重手術（20至25%）效果，但為避免停藥後的體重與血糖回升，醫師會在治療前指導病人透過連續性血糖監測器了解食物與運動的血糖反應，像是「飯後超慢跑10分鐘就能讓血糖下降」，或「水果加無糖希臘優格比單吃水果穩定得多」，也讓控糖與減重變成可練習、可看見、可堅持的習慣。此外，施打瘦瘦針後食量常會下降，因此也會教導病人在熱量減少的同時維持足夠的蛋白質攝取，避免肌肉流失與減重停滯，讓身體健康瘦。