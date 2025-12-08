連續擦撞汽機車涉肇逃 南投少年警隊長及時攔下71歲男

cnews204251208a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

南投縣南投市南崗二路與祖祠路口，昨（7）日發生一起連環碰撞交通事故。1名71歲陳姓男自小客車駕駛，涉嫌沿南崗二路連續擦撞多輛車輛後，竟未停車。南投縣警局表示，剛好縣警局少年隊隊長鄒政達，行經路口時發現陳男涉嫌肇逃，立即開車上前攔截，成功制止肇事駕駛持續行駛，避免造成更嚴重的交通事故。

警方表示，鄒姓少年隊隊長，昨日中午準備返回警察局處理公務，行經南崗二路與祖祠路口時，發現前方1輛自小客車，在短距離內連續撞擊了3輛停等及行駛中的汽、機車輛，過程中還有騎士跌落受傷。但涉嫌肇事的汽車駕駛，竟未停車查看，疑似有肇事逃逸的情形。

縣警局表示，鄒姓隊長隨即提高警覺，加速跟上疑似肇事車輛，並在確保安全的情況下，以自己的車輛成功在路口，攔下71歲陳姓男子駕駛的車輛。鄒姓隊長下車後，立即上前質問駕駛為何不停車，並迅速關閉車輛引擎，避免駕駛再次逃逸或造成後續危害。也立即通報警網到場支援，共同協助確認現場狀況並協助傷者送醫。

警方調查，陳姓男子開車先在國道3號南下207公里台中烏日段，發生交通事故後逃逸，行經南投市南崗二路沿線，又發生3起肇事車禍。陳男連撞3車後，停在南崗二路與民族路口，被鄒姓少年隊長從後方開車，至車子前方堵住去路，並通報員警到場處理。訊後依公共危險、過失傷害等罪嫌，移送南投地方檢察署偵辦。

南投縣警局呼籲，民眾若發現可能危險的行車情況，應立即通報110，由警方迅速介入處理，儘量不要自行攔車，以避免發生危險。

照片來源：南投縣警方提供

