連續犯罪18次入獄又翻牆逃獄 男子出獄再犯6案遭判1年9月

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

32歲男子朱漢宗過去因犯下18起竊盜及轉讓藥品罪，遭判處有期徒刑4年1月又5天。服刑期間，他因表現良好獲選至監外工廠作業，卻在2023年3月13日藉口上廁所翻牆逃獄，最終在隔日於彰化永靖鄉老家附近農田落網，另依脫逃罪加判3個月徒刑。

32歲男子朱漢宗在2023年逃獄在老家遭逮。（圖/彰化警方提供）

朱男原在彰化監獄服刑，逃獄事件發生後，經法院審理認定其行為已構成脫逃罪，判處加刑3個月。不過，朱男出獄後仍未收斂，於2024年假釋期間，又在彰化、雲林等地犯下多起竊盜、洗錢及偽造文書案件。

根據判決書指出，朱男的犯行包括破壞機台竊取零錢、偷走校園內的背包，甚至直接將他人貨車開走，共涉及6起案件。此外，他還為躲避警方查緝，在國道上懸掛偽造車牌並衝撞員警，另案依偽造文書罪判刑5個月。

由於朱男在假釋期間屢次再犯，法院認為先前刑罰未能產生警惕效果，對法律禁令明顯漠視，遂依累犯規定加重其刑，於2024年11月21日裁定應執行有期徒刑1年9個月。雖然案件仍可抗告，但朱男於同年12月1日簽收裁定書後，直到翌年1月9日才提出抗告，已逾法定10日期限，遭法院裁定駁回，全案定讞。

