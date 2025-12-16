連續獵殺臺灣黑熊判無罪 屏檢將上訴



前年屏東縣顏某等9人獵殺4隻臺灣黑熊及多隻保育類野生動物，屏東地方法院日前宣判，9被告均獲判無罪。屏東地檢署認就被告顏某等9人判決無罪之部分，有認定事實與適用法律之違誤，悖離憲法保障原住民族文化權之核心意旨，不利我國生態保育之法治根基，業已於法定期間內提起上訴。

檢警繳獲台灣黑熊及台灣野山羊屍體各1具，及台灣水鹿腳14隻、水鹿頭標本1個與土製獵槍1把等。

檢察官上訴理由包括：一、「非營利自用」不應成為濫殺野保動物之保護傘。二、被告之犯罪行為具「戲謔性」與「殘忍性」而非文化實踐，被告於獵殺珍貴之臺灣黑熊後，將龐大屍體夾於機車騎士與乘客間，以「三貼」方式嬉鬧運送，沿途錄影訕笑，甚至事後將屍體於民宿內陳列炫耀、拍照。此種對待動物生命的輕蔑態度，絕非原住民族傳統文化之表現。被告使用具高度殘忍性之鋼製吊索（俗稱山豬吊）誘捕獵物，並對受困掙扎之黑熊採取近距離射殺之方式，違反狩獵倫理與人道精神。三、兼顧原住民族傳統狩獵文化與落實環境生態正義。被告等人短時間內密集獵殺4隻瀕臨絕種之臺灣黑熊、5隻臺灣水鹿及3隻臺灣野山羊等保育類動物，其規模、手段與動機均已逸脫「維持生存」或「傳統祭儀」之合理範圍，屬「機會主義式」的濫殺。原審判決未能區辨「個人脫序行為」與「集體文化實踐」之差異，將少數人之違法行徑等視於部落文化，不僅在法律評價上錯誤，更對真正嚴守狩獵禁忌之原住民族造成二次傷害。

據了解，2023年12月有網民在網路上傳一段視頻，影片中兩名男子把黑熊夾在2人中間，後座乘客還抓著黑熊揮手惡搞，過程中夾雜著戲謔式語氣嘲諷。影片可以看見，前方2輛機車，其中一車後座乘客手持獵槍，而另輛雙載機車，兩名男子把黑熊夾在2人中間，後座乘客還抓著黑熊揮手惡搞，過程中夾雜著戲謔式語氣。檢警循線在顏姓男子家中冰箱中查獲台灣黑熊及台灣野山羊屍體各1具，另外還有台灣水鹿腳14支、水鹿頭標本1只及土製獵槍1把。屏東地檢署歷經將近四個月的縝密追查，發現自2020年1月間起至2022年12月，不到3年之時間，共有4隻台灣黑熊遭獵殺，其中3隻台灣黑熊更是在不到2年之時間慘遭獵殺。全案於4月6日偵查終結，並以野生動物保育法第41條第1項之違法獵捕、宰殺保育類野生動物等罪對被告9人提起公訴。

兩名男子把黑熊夾在2人中間。