連續發生隨機傷人案 警政署肯定同仁英勇執法

24小時內台南、苗栗連續傳出隨機傷人事件。台南市南區3日晚間一名29歲陳姓犯嫌疑似因感情因素，情緒失控持「修腳皮刀」隨機攻擊路人，造成兩名民眾重傷，所幸暫無生命危險。

但苗栗市南苗市場4日上午一名40歲鍾姓犯嫌持刀引發恐慌，並砍傷趕赴現場處理的員警。警方立即開槍制伏犯嫌，但也造成鍾男搶救不治，並造成一名見義勇為的民眾受傷。

對此，警政署4日下午發出新聞稿表示高度重相關案件，對於第一線同仁在案發後英勇果斷執法、即時制止犯罪之作為，給予高度肯定，並對受傷同仁表示關懷與慰問。而為了確保社會安定，警政署已要求各級警察機關強化勤務作為，嚴防模仿效應。

警政署說明，台南與苗栗同仁在面對突發暴力事件時，均展現專業素養、即時採取強勢執法作為，迅速逮捕犯嫌以避免危害擴大，充分展現訓練成效。並重申警察執法尊嚴不容挑戰，面對暴力違法行為絕不寬貸，也請全體警察同仁於執行勤務時，務必在確保自身與民眾安全的前提下，維護社會治安。

警政署指出，年關將近，為避免類案再次發生，已通令全國各警察機關針對民生物資採買市場、大眾運輸場站等人潮聚集處所，增加巡邏密度，滾動式調整勤務以提高見警率，增加犯罪嚇阻力。

警政署強調，針對近期社會矚目案件，警方均於最短時間內排除危害，展現打擊暴力犯罪之決心。未來將持續精進勤務部署，並緊密與衛生、社政等跨部門機關橫向聯繫，深化社會安全網之網絡協調，確保案件通報、指揮與調度之有效遂行，以建構安全生活環境，讓國人安心過好年。(編輯：許嘉芫)