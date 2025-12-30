連續砸毀5攤販、健身房！ 北市惡男醉闖民宅 被抓包竟在呼呼大睡

男子酒醉，大鬧北市城中商圈，總共五攤販被搞破壞，還鑽到櫃子裡熟睡。（圖／TVBS）

台北市城中市場近日發生一起醉漢鬧事事件，一名46歲林姓基隆男子在台北車站附近徹夜飲酒後，於清晨時分闖入城中市場大肆破壞，共砸壞5間攤販及一間健身公司後門。該男子隨後還侵入民宅地下室睡覺，被警方當場逮捕。此事件引起市場攤商及附近居民的恐慌，警方透過監視器迅速鎖定嫌犯，並於當天將其逮捕歸案。

這名46歲的林姓男子是基隆人，他在台北車站附近喝酒至隔日早上6點，因找不到回家的路而開始在城中市場周邊遊蕩。當時他走路搖搖晃晃，沿路手腳亂揮，將周圍攤販的鐵網打壞，甚至拿起民眾洗衣服用的石板，把一間私人健身公司的後門砸出一個洞，發出巨大聲響驚醒附近住戶。

當地居民被噪音驚醒後開門查看，赫然發現有陌生人闖入住宅並躲在地下室，立即報警處理。警方趕到現場後發現這名男子渾身酒氣，正在地下室熟睡。警察將他叫醒時，他因醉酒而言語不清，無法解釋自己為何在此處。待他站起來後，警方辨認出他就是先前在市場搞破壞的人。

據攤販描述，這名男子不僅破壞攤位，還曾鑽進店家門口的櫃子裡睡覺。一位受害攤商表示，男子因酒醉而亂翻東西，將攤位的隔網整個碰倒，造成一片混亂，隔網都被弄歪了，而他還鑽到裡面去睡覺。

警方最初以為是竊賊入侵，經由調閱沿路監視器後，當天就成功逮捕了這名鬧事嫌犯。這起事件發生地點位於台北城中市場附近，該區域鄰近台灣省城隍廟及熱鬧的台北車站商圈，是人潮密集的地區，男子的行為嚇壞了不少攤販和居民。

