連續竊案！ 賊鎖定「大門沒關」老公寓 闖屋偷珠寶

新北市出現一名公寓大盜，一個月連偷五家，鬧區狂飆四公里拒捕。（圖／東森新聞）





大馬路玩躲貓貓？新北市出現一名公寓大盜，一個月連偷五家，鬧區狂飆四公里拒捕，最後竟然消失了？警方搜遍大街小巷，才發現他竟然整個人塞進車底，以為變身寄生蟲就能躲過電眼。這位慣竊專挑大門沒關的公寓下手，以為神不知鬼不覺，最後狼狽落網。

警方鳴笛緊追在後，因為有名男子拒絕臨停受檢，油門一催加速逃逸。警方：「去工廠的後面。」

員警追到一半卻發現，怎麼只剩機車人不見了。原來狡猾男子靈機一動，選擇棄車落跑。警方：「棄車逃逸啊，現在在跑步啊。」

廣告 廣告

在周邊跑了好幾圈，跑到上氣不接下氣。立即通報攔截圍捕，這才終於找到人。警方：「欸欸支援支援，車底下，起來起來，出來，來手放開。」

原來男子躲在汽車底下，以為這樣一來就能逃過一劫。最終還是被發現，躲貓貓宣告失敗。這一名男子之所以會被警方盯上，全是因為他是一名慣竊，從一月開始，接連犯下了至少5起的住宅竊盜案，而且他都專門鎖定，大門沒有關的公寓行竊。

新北市板橋分局近期連續受理多起竊盜案件。被害人表示，家中的現金珠寶不翼而飛。警方成立專案小組之後，鎖定這一名，年約40歲的梁姓男子。非當事民眾vs.記者：「我們那裡都沒有貼關門標語，有的人不關啦，有時候就到樓下超商，那個一下子沒有關啦，（回來會關），不一定啦，沒關門方便啦，時常開鑰匙不方便。」

警方日前聲請拘票前往拘提途中，眼尖發現嫌犯騎車擦肩而過。隨即掉頭攔查示意停車，他卻當作沒看到。還在鬧區逃竄4公里，這下落網移送地檢署遭到羈押，注定賊星該敗。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

新北女遭妹夫侵犯「肚子沾滿DNA」 法院1原因判無罪

新莊警出意外！不慎追撞右轉車倒地 車禍瞬間曝光

高雄男逆向撞、狂毆老夫妻 慘遭超勇男大生「一擊壓制」

