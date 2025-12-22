連續縱火到北車犯案！警追張文18分鐘時間差 「不對稱作戰」未能阻殺人

記者吳允芊、徐兆緯、SNG小組／台北報導

震驚全台1219無差別攻擊案，北市警方召開記者會，詳列案發時間軸，嫌犯張文在下午三點多先在中山區縱火，再到租屋處換衣燒屋，後來穿雨衣進北車，短短四分鐘內丟擲17顆信號彈、3顆汽油彈攻擊，再變裝逃進中山地下街，進旅館整裝後，再外出持刀傷人！短短1.5小時內，張文5度換裝，騎乘機車跟uBike逃逸。此外，警方也查出，張文從去年4月起，就開始購買犯罪工具，顯示這是一起長達1年半的預謀犯罪。

當天張文穿連身雨衣從M8進入北車。

事發第四天，北捷殺人案最新影像畫面曝光，19日當天張文穿著深灰色連身雨衣，拖著推車、行李袋，從M8出入口下手扶梯 進入北車，接著站在柱子旁脫下雨衣，投擲煙霧彈，一旁還有學生拿著大提琴坐在旁邊，嚇到跳起來。

張文趁亂換裝逃離現場。

另一個視角，他已經戴上防毒面具，邊往捷運閘門方向走，不只丟擲煙霧彈，還從腰間拔出30公分長刀大開殺戒，把整層樓搞的煙霧瀰漫，民眾倉皇逃生，這時他趁亂換上米色外套，在捷運人員關心指引下疏散，金蟬脫殼，走往中山地下街離開，民眾質疑轄區員警來太慢，原來他們正在處理連續縱火案。

派出所對街分租套房起火，所長帶7名員警狂奔，抵達後，立刻拿滅火器撲滅火勢，沒想到這是張文精心安排的調虎離山之計。

張文在租屋處縱火。

中正一分局長陳瑞基：「張嫌規避監視器拍攝，他進捷運站，跟他開始犯案的服裝狀況是不一樣的，總共犯案時間只花了短短4分鐘。」

從下午3點40開始，張文在中山區3度縱火，到5點23分北車犯案，中山警方在5點41分已經查出縱火犯身分，但就是這18分鐘的時間差，余家昶已成刀下亡魂，中正一刑警也在6點38分確認北車恐攻兇嫌身分，但就在這一刻，張文於中山站外丟出煙霧彈，張文太狡猾，兩度讓員警行動晚一步，來不及挽救悲劇。

警察2度擦身張文。

中山分局長張耀仁：「3處縱火都侷限在中山一轄區，條通附近鄰近區域，我們無法直接聯想到他接下來會跨區犯案。」

各界質疑員警辦案不力，但張文密謀已久的犯罪，對警方而言，可說是不對稱作戰，沒能阻止張文的殺人計畫，也在員警心中留下難以抹滅遺憾。

