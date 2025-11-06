連續血糖監測器＋瘦瘦針 糖尿病患減重「最佳安全夥伴」

好醫師新聞網記者張本篤／台南報導

圖：奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師彭瓊慧說明，透過連續性血糖監測器(CGM)的即時數據，可清晰觀察到王姓主廚在用餐完畢半小時後的血糖波動曲線及數值／奇美醫院提供

42歲王姓男主廚，原本體重高達125公斤(BMI 38)，在燙傷住院期間意外發現罹患第二型糖尿病（糖化血色素(HbA1c)達11.3%）與嚴重脂肪肝，住院期間每日需施打四針約120單位胰島素控制血糖。出院後，透過連續性血糖監測器(CGM)的即時數據結合瘦瘦針（GLP-1 +/- GIP受體促效劑）的精準治療，展開個人化的生活型態轉型。

廣告 廣告

三個月後，王主廚成功停用胰島素；六個月後，糖化血色素降至5.9%，體重減少近23%（目前體重96公斤），搖身一變成為型男主廚。因治療效果卓越，王主廚更不遠千里，從花蓮來到奇美醫院新陳代謝科，持續由主治醫師彭瓊慧追蹤治療，歡慶成年後體重最輕盈的時刻。目前王主廚僅需口服一顆降血糖藥與每週一次瘦瘦針，血糖穩定、生活品質大幅提升。

連續性血糖監測器(CGM)讓血糖數據化、飲食科學化

彭瓊慧醫師指出，連續性血糖監測器(CGM)能幫助病人「看見」自己的血糖曲線。傳統指尖血糖多在測量空腹值，但餐後與點心時段才是血糖大波動的盲區。最新的美國糖尿病學會指引已建議任何使用胰島素的糖尿病病人，甚至使用口服藥物的第二型糖尿病病人，都可使用連續性血糖監測器(CGM)來達成血糖監測與控制。

彭醫師分享，許多病人以為「番薯」是健康食物，但透過連續性血糖監測器(CGM)的數據化觀察，卻發現番薯可能導致餐後血糖「暴衝」。若搭配蛋白質、脂質，或將番薯冷藏再食用，升糖幅度就明顯降低。這說明了個人化控糖的重要性，連續性血糖監測器(CGM)幫助我們真正理解自己的身體反應，讓「飲食不再只是理論，而是科學。」

讓藥物簡單化、減重大進化

彭瓊慧醫師強調，瘦瘦針最初是為糖尿病控制所研發的藥物，如今更成為結合減重與代謝控制的重要利器。這類藥物的控糖效果在施打第一天就可見，若與胰島素並用，必須謹慎監測血糖並逐步調整劑量。此時，連續性血糖監測器(CGM)正是同時使用胰島素及瘦瘦針的「最佳安全夥伴」，能即時偵測血糖變化、避免低血糖，並協助醫師個別化調整治療策略。

彭瓊慧醫師強調，雖然高劑量瘦瘦針可達到類似減重手術(20至25%)的效果，但為避免停藥後的體重與血糖回升，奇美醫院的治療更注重生活習慣的建立。彭醫師會在治療前指導病人透過連續性血糖監測器(CGM)了解食物與運動的血糖反應，像是「飯後超慢跑10分鐘就能讓血糖下降」，或「水果加無糖希臘優格比單吃水果穩定得多」，這些體驗比任何口頭衛教更能讓病人理解，也讓控糖與減重變成可練習、可看見、可堅持的習慣。此外，施打瘦瘦針後食量常會下降，因此彭醫師與營養師也會教導病人在熱量減少的同時維持足夠的蛋白質攝取，避免肌肉流失與減重停滯，讓身體更健康地瘦下來。

奇美醫院以科技×人文雙軸，打造全人代謝照護

彭瓊慧醫師表示，連續性血糖監測器(CGM)與瘦瘦針不只是醫療工具，而是協助病人改變生活的契機。奇美醫院結合高科技監測與專業團隊，將糖尿病與肥胖治療推向「直覺化、簡單化、個人化、精準化」的新世代。奇美醫院希望每一位糖友，都能在這裡找到專屬自己的控糖節奏，活出輕盈、自在、可持續的人生。