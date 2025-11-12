連續誤判、還是栽在美國市場？日本美妝大牌資生堂2025年將迎來史上最大虧損
日本美妝大牌資生堂（Shiseido）11月10日發佈的業績預期顯示，依照國際會計準則，截至2025年12月的本財年合併最終損益，預計將出現高達520億日元的虧損（約新台幣105億元），不但比起去年大幅增加，分析更指出，資生堂先前收購的美國品牌業績低迷，所造成的資産減值，已對其損失産生重大影響。
栽在美國市場的新品牌？
日本經濟新聞報導，上個財年虧損108億日元（約新台幣22億元）的資生堂，與預計盈利60億日元（約新台幣12億元）的早先預期相比，今年的獲利大幅下調，創出該公司史上最大的虧損額。
對此，資生堂社長藤原憲太郎在10日的財報說明會上指出， 「我們將重視業績下調，不斷推進今後的增長和收益性改善。迄今為止痛苦的結構改革，是邁向新增長的過程」。但分析認為，資生堂過去也曾因其他收購品牌而發生減值，在增長戰略上接連産生誤判。
報導稱，資生堂美國業務的資産減值的主要原因，是2019年資生堂以約900億日元（約新台幣181億元）收購了的護膚品牌「Drunk Elephant（醉象）」。作為使用對身體和環境友好的成分的純凈美粧品牌，在收購之初獲得了支援，但隨著新興品牌的崛起，競爭激化。
此外，由於2024年的生産問題導致供應停滯，客戶流失加速。因此也有觀點認為，該公司為了拓展全球市場，一直將併購作為增長戰略，但未能吸取過去的教訓。摩根大通證券的高級分析師桑原明貴子分析稱，「收購後的品牌培育並不充分。未能制定出在發揮其自主性的同時將資生堂的強項結合起來的戰略，沒有産生協同效應」。
將以裁員、重整來因應
報導稱，資生堂將推進裁員。預計2025年10月到12月，公司將計撥出30億日元（約新台幣6億元），主要將40歲以上、入職1年以上的人員為對象，希望募集200人左右的自願離職。另外，資生堂也將關閉新加坡的研究設施。
而在資生堂於10日同日發佈，到2030財年為止的「新中期經營計劃」中，提出為加強品牌管理而進行徹底調整。以往主要由各國的地區總部，負責包括投資等在內的戰略制定和執行，今後將由日本的總部主導，在全球統一品牌重建和財務，提高決策速度。
此外，中期經營計畫也提到，資生堂此前以品牌為單位制定的增長戰略，也將調整為護膚、防曬等領域。除了希望超越品牌框架，更強調跨領域利用資生堂的強項，也就是基於皮膚科學的護膚知識之外，還能減少商品開發和行銷投資的重複。
不過也有分析認為，資生堂邁向重新增長的道路依然艱險。由於近年來多次下調業績預期，市場上指責經營預期過於樂觀和公司治理問題的聲音也在擴大。公司股價在2018年曾漲至創上市以來最高點的9,250日元，但最近1年徘徊在2,000日元左右。
資生堂期待通過這些措施，到2030財年時，可將年均營業收入增長率提高至2％至5%，並將核心營業利潤率提高至10%以上。藤原憲太郎表示：「經過大規模的結構改革，今後將轉向基於品牌價值最大化的新增長軌道」。
更多風傳媒報導
其他人也在看
黃崇仁這次可以信了？力積電嗑了記憶體的藥 要翻身
「相信黃董，年底就懂」這是對力積電(6770)董事長黃崇仁的一種戲謔，力積電前身是力晶科技，2012年因為記憶體受到全球景氣循環影響，力晶跌到剩0.29元，走向下市的結局。經過董事長黃崇仁多年努力，進行組織及資本重組作業，2021年，力積電掛牌上市。隨著力積電上市，有不少股民選擇相信黃崇仁，跟著進場，力積電股價在掛牌首日盤中最高來到78.9元，漲幅高達58％，收盤時漲幅稍微收斂收在75.9元，但好景不常，大約僅半年的時間，2022年6月，力積電跌破掛牌價。理財周刊 ・ 1 天前
唯一綠燈千金股...旺矽第三季獲利創新高卻慘跌停 分析師揭3關鍵
半導體探針卡和測試設備商旺矽（6223）第三季每股賺9.3元，創下新高。今（11）日股價不漲反跌，早盤一度來到2,000元，隨後賣壓出籠，慘遭打入跌停，股價鎖死在1,795元。對此，分析師指出，主要因技術面超漲，引發獲利了結且高檔買盤不濟，再加上基本面成長動能趨緩，讓投資人產生疑慮。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
替12歲兒買1600萬房！聰明爸「1招」免繳贈與稅 國稅局也認證
依《遺產及贈與稅法》第5條第5款規定，未成年人因不具完全行為能力，若名下出現高額資產或購屋資金，通常會被推定為父母贈與，依法須課徵贈與稅。不過，新北市一名父親替年僅12歲的兒子購買一戶總價1600萬元的淡水房產，卻因一項關鍵理由成功獲得免稅，連國稅局都認證合法。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
焦點股》宏達電：第3季轉虧為盈 爆量漲停
智慧型手機與虛擬實境平台廠商宏達電HTC（2498）受惠第3季EPS 3.88元轉虧為盈激勵，今日開高後直攻漲停51.7元，截至9:20分，股價仍鎖漲停，成交張逾數6400張，漲停委買張數逾1.4萬張。宏達電第3季營業收入為7.2億元，營業毛利率為35.2%。營業淨損為8.5億元，稅後淨利32.4億自由時報 ・ 3 小時前
鴻海逆襲台積電！10月營收爆新高「前十名」出爐 法人超看好狂掃貨「這檔」AI題材股強勢稱王
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導10月台股營收戰火升溫，重量級企業陸續揭曉成績單，結果出乎市場預料。台積電雖穩居晶圓霸主之位，但在營收表現與法人買盤...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
台積電每股配6元 這天能領
台積電（2330）今（11）日召開董事會，會中重要決議三件是，其中，每股配息6元。本次決策包括核准2025 年第三季營業報告書及財務報表，其中第三季合併營收約新台幣9,899億2千萬元，稅後純益約新台幣4,523億，每股盈餘為新台幣17.44元。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
上市櫃營收五大天王 出列
上市櫃公司10月營收昨（10）日全數公布，營收五大天王同步出爐，包括10月營收金額最高為鴻海、10月營收月增率最高為東華...聯合新聞網 ・ 1 天前
記憶體、伺服器概念股夯！外資加碼鎖定「個股名單」曝光
[Newtalk新聞] 隨著AI伺服器與高階記憶體需求持續升溫，相關題材股成為資金追逐焦點，多檔個股不僅營收創歷史新高，也吸引外資加碼買進。以下是分析師張貽程盤點本周市場聚焦個股表現： 2451創見：NANDFlash缺貨才剛開始，合約價大漲至少五成，外連續加碼買進。 3162精確：投身AI液冷散熱領域，自研多項液冷散熱零部件，營收刷歷史新高。 8110華東：記憶體封測追單潮湧現，第四季營收有望持續增，股價刷歷史新高。 8271宇瞻：AI帶動整體記憶體供應吃緊，產能縮減的趨勢不變，資金熱絡簇擁。 4967十銓：DRAM貨源嚴重不足，嚴格管控庫存調整配售，股價維持創高態勢。 關注熱門股 3665貿聯-KY：Q3季度EPS刷新高，AI伺服器產品比重持續攀升，外資偏站買方。 2421建率：CSP對高階散熱需求升温，預期第四季將持續放量，股價重現歷史高。 6223旺矽：整體ASIC市場的成長，探針卡出貨比重提升，內外資買人同步買超。 8210勤誠：客裏化機櫃成長動能強勁，機櫃種類變化性多樣，股價刷歷史新高。 8054安國：聚焦IC設計解決方案，拿下AI晶片開發專案，吸引短線資金迥流。※Newt新頭殼 ・ 1 天前
台積電出售8吋設備給世界先進 總金額上看逾7億元
台積電（230）與世界先進（5347）召開重大訊息說明記者會，宣布台積電董事會核准出售機器設備予關聯企業世界先進，總價預估介於2000萬至2300萬美元，約新台幣6.21億至7.14億元。台積電(11)日晚間7時30分召開重大訊息說明記者會，由企業公共關係處主管高孟華說明董事會核准出售機器設備予世界先進的事項自由時報 ・ 14 小時前
玻纖布飆瘋了！日東紡開第一槍「這2台廠」漲停鎖死吃香喝辣 中釉漲近半根
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導AI帶動PCB升級，相關原料供不應求，今（11）日由日本高階T-Glass玻纖布供應日東紡（Nittobo）率先大漲，帶動台廠富喬（1815...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
美股開盤記憶體終於跌了！SanDisk跳水挫4%
[NOWnews今日新聞]美股主要指數周二（11日）早盤漲跌互見，持續一個多月強勁漲勢的記憶體類股今日回檔下探，美光開盤下跌3%；稍早軟銀集團宣布出清輝達所有股票，引發市場疑慮。美股四大指數11日早盤...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
輝達GB300出貨暴衝！大摩「最新目標價」一次看 緯穎狂飆潛力86％、鴻海廣達緯創全中獎
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器市場全面起飛，輝達（NVIDIA）新一代GB系列機櫃出貨量驚人翻倍，掀起台廠供應鏈大洗牌。外資圈看好明年GB200、GB30...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
鴻海集團傳吃下納智捷 裕隆股價直飆漲停
國際電子代工大廠鴻海（2317）今（12）日下午舉行法說、科技日（HHTD25）則將於下週五登場，昨晚市場傳出鴻海擬吃下裕隆（2201）集團的納智捷（LUXGEN）品牌，雖然對此裕隆表示，對於外界傳聞或未經確認之資訊，公司無法評論，然裕隆股價今日一早就鎖上漲停價35.9元，強勢亮燈。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
併購惹禍！上半年白作工＋每股認損9.5元 上福股價慘跌停
雷射印表機及事務機耗材廠上福全球科技（6128）昨日傍晚召開重大訊息記者會，宣布依據國際會計準則（IASs）第36號公報，認列子公司商譽等無形資產減損，金額高達新台幣13.47億元，致上福今年前3季累計稅後淨損擴大至12.12億元，每股稅後淨損達9.5元，逼近一個股本，受到此利空拖累，上福今日開盤直接以跳空跌停開出。中時財經即時 ・ 1 天前
申購抽抽樂最後一天！和碩小金雞19日轉上市 1591張抽中現賺14萬報酬率飆5成
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導專注於高效能伺服器主機板與系統開發，深耕資料中心、高效能運算（HPC）、雲端與AI邊緣運算等市場的永擎電子，將從興櫃轉上...FTNN新聞網 ・ 1 天前
PCB、記憶體領漲，台股挑戰28K
【財訊快報／魏聖峰】雖然美國科技股週二普遍下跌，但亞洲股市週三並未跟跌，反而在第三季財報表現優異下，以及台積電(2330)第三季可望配息6元等利多激勵下，帶動早盤台股開高表現，尤其以PCB、記憶體相關股表現最強，塑化、航運股有也不錯的反彈表現。加權指數盤中上漲0.62%，以27952.29點成交，強勢挑戰28K的機率高，櫃買指數則上漲1.05%，以259.39點成交。PCB的金像電(2368)交出第三季EPS 6.53元、前三季EPS 13.61元成績，在前三季PCB已公布財報中，僅次於健鼎(3044)的14.75元，帶動早盤股價直接挑空漲停板鎖死。金像電股價強勢，帶動台燿(6274)、金居(8358)、台虹(8039)、台光電(2383)、聯茂(6213)、楠梓電(2316)等股表現強勁。上游玻纖布的富喬(1815)、建榮(5340)、德宏(5475)等股表現也強勢，除了PCB類股轉強外，最近全球玻纖布大廠日東紡近日股價大漲的效應，帶動玻纖布類股走高。ABF的欣興(3037)、景碩(3189)和南電(8046)股價表現也不差，股價漲幅都有1.3%以上的表現。記憶體模組和封測股早盤表現財訊快報 ・ 2 小時前
史上最強10月！台積電營收破3674億元 年增16%
台積電（2330）今（10）日公布10月營收為新台幣3,674億7,300萬元，較上月增加了 11.0%，較去年同期增加了 16.9%，營收金額創下史上最強十月。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
快訊／AI利空消息！輝達重挫逾3% 台積電ADR跌約1.20%
美股週二（11日）盤中走勢呈現明顯分歧，市場聚焦在AI領頭羊輝達（Nvidia）遭受的利空賣壓，以及美國政府停擺可望落幕的兩大訊息。由於投資人對AI概念股的高估值疑慮再起，資金從科技成長股撤出，導致那斯達克與標普500指數承壓，而傳統權值股則勉強撐住道瓊指數。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
台股目標價新天花板 外資高喊緯穎8,000元
麥格理證券指出，緯穎受惠於亞馬遜（AWS）ASIC專案與多家超大型雲端業者新訂單挹注，2026年營運將持續高度成長，AI相關營收占比預計將由今年的60％～65％，進一步提升至2026年的70％～75％，將推測合理股價一口氣調高至8,000元，寫台股歷史新紀錄。工商時報 ・ 1 天前
「輝達親兒子」CoreWeave降財測 恐牽動緯創、技嘉等業績
有「輝達親兒子」之譽的AI資料中心營運業者CoreWeave周一調降全年營收展望，主因未能如期履行和客戶簽下的合約，透露...聯合新聞網 ・ 5 小時前