連續進補與連續多日戴隱形眼鏡睡覺 小心乾眼症找上門

大仁科技大學藥學系副教授洪啟庭說明，患者因為嗜吃薑母鴨和燒酒雞，導致眼瞼板脂肪不容易排出而出現乾眼症。（圖：洪啟庭副教授提供）

天氣冷颼颼，不少人喜歡吃薑母鴨或燒酒雞進補，小心過度進補導致眼瞼板脂肪不容易排出而出現乾眼症；還有人連續3天戴著隱形眼鏡睡覺，不但嚴重乾眼症，角膜也因此破皮。（溫蘭魁報導）

大仁科技大學眼科副教授洪啟庭表示，今年從元旦以來，南部冷了好幾天，他的門診已經收治24名乾眼症病患。

洪啟庭醫師分享門診的案例指出，一名25歲的年輕人因為感冒服用含有抗組織胺的藥物，結果，含有抗組織胺的藥物導致他乾眼症；另一名患者則是連續吃了幾天的薑母鴨和燒酒雞，沒想到，幾天後眼睛不舒服，就醫檢查竟是乾眼症；還有一名24歲患者是因為天氣冷，躲在被窩裡追劇，隱形眼鏡一戴就是3天，乾眼症也因此找上門：「手機看影片的時候，我們眼睛眨眼機轉也會減少，所以說比較容易造成乾眼症。」

洪啟庭副教授表示，造成乾眼症的因素很多，民眾若感覺眼睛乾澀不舒服，應儘早就醫檢查。（圖：洪啟庭副教授提供）

洪啟庭醫師表示，除了以上的案例，還有患者是整晚使用暖氣機，導致室內空氣太乾而出現乾眼症；也有比丘尼每天在密閉的佛堂唸經，因為香煙環繞，造成角膜上皮缺損；此外，造成乾眼症的原因還有長期曝露在LED燈光的環境和塵螨，另外，女生化妝也要小心，可能阻擋眼瞼板進而產生乾眼症。

洪啟庭醫師說明，人類的淚液層包含黏液層、水樣層與脂肪層等三層，水樣層來自淚腺分泌，最外面的脂肪層則是眼瞼的脂肪分泌而來，如果脂肪不足，水樣層就容易流失，因而產生乾眼症，民眾如果覺得眼睛乾澀不舒服，應該儘早就醫。