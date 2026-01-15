連續闖空門得手百萬贓物 慣竊落網住處藏滿名牌精品

警方於嫌犯住處查扣大量HERMES、LV、DIOR、CHANEL等名牌包款、飾品、手錶及現金，贓物總價值約八十萬元，現場宛如精品專櫃展示區（記者林怡孜翻攝）

記者林怡孜／台南報導

台南市警察局第五分局於十四日成功破獲多起住宅竊盜案件，拘提四十餘歲簡姓慣竊到案，並在其住處查扣大量HERMES、LV、DIOR、CHANEL、COACH、DW等國際知名品牌手提包、手錶、項鍊、耳環、手環及吊墜等名貴贓物，總價值約八十萬元，現場宛如精品專櫃展示間。全案依加重竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦，並建請檢察官預防性聲押。

第五分局表示，自去年十月底至今年十二日止，轄區內陸續發生三起闖空門住宅竊盜案及1起機車置物箱竊盜案，總損失金額超過一百萬元。警方隨即成立專案小組深入追查，經比對作案手法與相關事證，研判為同一名慣竊所為，並報請台南地檢署指揮偵辦。專案小組持續跟監蒐證，鎖定犯嫌住處後，於十四日持拘票及搜索票展開查緝行動，順利將簡姓嫌犯拘提到案，並起獲大量名牌贓物及現金五萬七千元。

第五分局強調，對於慣竊及累犯案件將持續強力查緝，展現維護治安的決心；同時也呼籲民眾外出時務必加強門窗防護，妥善保管財物，若發現可疑人事物，請立即通報警方，共同守護社區安全。