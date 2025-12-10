連續降溫急凍北台！專家：最冷落在週日深夜

（記者許皓庭／綜合報導）氣象專家賈新興提醒，本週後段將迎來入冬以來最強的冷空氣，週日（14）深夜至隔天清晨降溫最為明顯，北台灣在冷氣團與輻射冷卻雙重影響下，苗栗以北空曠區可能出現 10 度左右低溫，台北市區也有機會下探 12 至 13 度，民眾需提前做好禦寒準備。

賈新興表示，近日受到東北季風影響，使得迎風面桃園以北及宜花地區天氣偏濕涼，局部地區仍有短暫陣雨。接下來兩天水氣稍有增減，但整體氣溫仍難回暖，北部及東半部需留意時雨時晴的天氣型態。

他指出，周末開始將有一波更強的冷空氣南下，強度不排除達到大陸冷氣團等級。北部、宜花再度轉為濕涼，降雨範圍較先前略大，東部與部分山區也可能出現短暫降雨。

氣溫變化則是此次關注重點。賈新興表示，週日深夜至隔日清晨是最冷時段，在夜間輻射冷卻增強下，北部及中部部分空曠低窪地區溫度將明顯下降。除了苗栗以北有機會接近 10 度，台北市區也可能下探今年入冬新低溫。

他提醒，清晨溫差大，長者與心血管敏感族群須特別留意。若需在早晚外出，應適時增加衣物，避免因溫度驟降造成身體負擔。

冷空氣影響預計會持續到下週前兩天。賈新興指出，週一白天起各地天氣逐漸轉晴，白天氣溫稍有回升，不過夜晚仍維持偏冷。在冷空氣減弱前，仍應保持保暖措施。

下週中後期，東半部及山區雲量增加，大台北東側與宜蘭、花東有零星短暫雨的可能，但整體天氣較為穩定。

氣象專家提醒，本週將呈現「先濕冷、再急凍、後回穩」的變化型態，尤其週日深夜降溫幅度大，是入冬至今影響最明顯的一次，民眾須提前做好防寒準備。

