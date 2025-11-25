連續10年淨灘達成！幸福家不動產以行動實踐永續

幸福家不動產連續10年號召員工淨灘。（幸福家不動產提供）

記者蔣謙正／台南報導

幸福家不動產長期投入環境永續行動，今年已是連續第10年舉辦淨灘，10年如一日從2016年至今號召同仁參與公益環保， 25日再度動員帶上工具前往台南市龍崗國小西側沙灘，齊心將台南海岸線清理成美麗原貌，深耕於台南房地產市場邁入20年的幸福家不動產，貫徹執行企業社會責任，不間斷地守護台南這片土地不遺餘力。

近年不只颱風季有延後的趨勢，颱風本身的強度也正在增強，強勁風浪將大量海洋廢棄物沖上沙灘，至今進入秋冬季節仍有許多塑膠包裝、寶特瓶、飲料杯吸管、大型枯木…等垃圾累積未清理完全，不只破壞景觀甚至危及生態，幸福家不動產10年來帶領同仁們一起挽袖淨灘，甚至有多位同仁10年皆全勤熱情參與，在每年11月底都會特地空出時間參加淨灘，幸福家不動產李應吉總經理表示，原本第一年是特地舉行的環保行動，如今已經成為公司每年的例行公事，一個人的力量有限，但聚集百人、千人甚至重複了10年，能夠不間斷的為台南沙灘出一份力著實不易，到場的每位同仁都值得讚許！

幸福家不動產貫徹執行企業社會責任，同仁們一起挽袖淨灘。（幸福家不動產提供）

以落實企業ESG核心為策略的幸福家不動產，不僅義不容辭地響應公益外，也建立出超過1,300人以上的房仲聯賣團隊，快速媒合房地產交易買賣雙方，大幅縮短等待時間提高效率，搭配官網8,900件的優質待售物件，讓年輕首購族群或換屋族能不受限挑選出適合自己的理想房屋，幸福家不動產對外致力提供客戶專業又快速的服務，對內網羅年輕人才培養儲備幹部，讓Z世代有志青年也能無阻靠實力升遷擔任管理職，打造友善職場環境，全方位落實企業社會責任。