財經中心／陳孟暄 董子誠 台北報導



第28屆國家生技醫療品質獎正式頒獎，各家生醫業者齊聚一堂，其中，娘家連續10年榮獲SNQ國家品質標章，今年更將過往獲獎的「明適保」產品全面升級，推出「明適保EX」，再度獲得評審肯定。

娘家保健生技執行長 林香蘭：「開發產品的主軸就是要有真實的效益，有確效，這產品五年了，我們的消費者反饋都很好，有75%人體實驗有感，越來越精進；還能讓葉黃素吸收率提升550%，幫助有效成分吸收進去」。



這次榮獲SNQ肯定的，是由世界百大名醫，攜手台日醫學團隊共同研發的護眼產品「明適保EX」，主打三大升級配方，包含活性力提升16%、水潤力提升8倍，同時加強夜視力表現。另外，產品更搭載獨家首創的O.T.O.解清護明因子，針對年齡增長，導致眼部代謝下降與營養吸收不足等問題研發，經實驗證實，可有效提升550%葉黃素吸收率。

連續10年獲SNQ肯定 娘家「明適保EX」由世界百大名醫團隊研發 三大升級配方。(圖／民視財經網)

娘家保健生技研發 李幸樺：「中高齡者，主要是因為代謝受到影響，以及營養吸收適下降，明適保EX有獨家的O.T.O.解清護明因子，實驗證實，可以提升葉黃素550%的吸收，以及有人體臨床實驗280例，有75%的受試者可以獲得改善，通過這些嚴格以及嚴謹的標準這樣子，所以才可以拿到SNQ 國家品質標章」。

連續10年獲SNQ肯定 娘家「明適保EX」由世界百大名醫團隊研發 三大升級配方。(圖／民視財經網)

透過國家級品質認證，娘家希望為中高齡族群打造更安心、有效的護眼保健選擇。





