連續11年寒冬送暖 會計師公會贈米老人共餐聚點





連續11年，台灣省會計師公會與立委王定宇合辦年終贈米活動，今(5)日上午在仁德中洲老人共餐聚點舉行，除會計師公會理事長蔡家龍一行外，另南關線、東區計有12處老人共餐聚點的里長、社區發展協會會長到場參與。

王定宇說，會計師公會長期的贈米善舉，至今已持續11年之久，今年贈米總數達到2400公斤，受贈單位在使用上將更為充裕。

王定宇表示，會計師公會平常服務工商，受贈方的里長們忙於里務，卻願意共同為社會弱勢及老人共餐付出心力，兩者都是社會良善的力量。

王定宇強調，他很高興能連續11擔任贈米善舉的中介角色，今年的這批贈米，將分贈12處老人共餐據點，讓會計師公會的愛心無遠弗屆。

會計師公會理事長蔡家龍說，與立委王定宇合作的歲末贈米活會，已延續11年，可視為一項傳統。會計師工作雖較為嚴謹，但各項愛心活動，從不落人後。贈米活動，送出的不僅是溫馨，更是一份愛心。

