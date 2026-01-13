連續13年得獎 長榮航今年獲「全球最安全航空公司」第8名

長榮航空。(記者吳亮儀攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕國際航空專業評鑑網站「AirlineRatings.com」今天(13日)公布最新「全球最安全航空公司」評比結果，長榮航空連續13年獲全球最安全航空公司，此次評比第8名。

長榮航空總經理孫嘉明表示，飛航安全是長榮航空核心價值，能連續13年獲 AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體同仁長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。未來將不間斷精進安全管理系統，強化風險預防機制。

AirlineRatings.com 為國際公認的航空評鑑機構，2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，評選標準依據國際航空組織規定、民航主管機關稽核結果，以及航空公司機隊營運、維修標準及飛安紀錄等。

